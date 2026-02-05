Con "nuevo" feriado: cuándo cae Pascua en 2026 y qué días no se trabaja en Argentina

La Semana Santa y Pascua son fechas que muchos argentinos esperan para realizar algún plan o hacer una escapada turística. A diferencia de otros años, si bien habrá un fin de semana largo de cuatro días, coincidirá con otro feriado nacional: el que homenajea a los caídos y veteranos en la guerra de Malvinas (2 de abril).
La Iglesia Católica Apostólica Romana define que la Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, fecha en que Jesucristo entra a Jerusalén y es recibido con hojas de palmeras, y termina con el Sábado Santo. La Pascua se da automáticamente después del Sábado Santo, debido a la resurrección del Mesías.
Las fechas de Semana Santa para el 2026
- 29 de marzo: Domingo de Ramos
- 30 de marzo: Lunes Santo
- 31 de marzo: Martes Santo
- 1° de abril: Miércoles Santo
- 2 de abril: Jueves Santo (día no laborable, pero este año es feriado nacional porque coincide con Malvinas)
- 3 de abril: Viernes Santo (feriado nacional)
- 4 de abril: Sábado de Gloria (o Sábado Santo)
- 5 de abril: Domingo de Pascua (o Resurrección)
El Jueves Santo sí será feriado en 2026, pero por Malvinas
El Jueves Santo no es feriado. Se trata de un día no laborable, según el calendario oficial del Gobierno argentino. Pero en 2026, el 2 de abril designado por la Iglesia como Jueves Santo coincide con el feriado inamovible que homenajea a los caídos y veteranos en la guerra de Malvinas.
Si se trabaja el 2 de abril, se pagará doble y -dependiendo del convenio de cada rubro- en algunos casos se devolverá el día.
La Ley 20.744 de Contrato de Trabajo es clara: “En los días feriadosnacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. En dichos días los trabajadores que no gozaren de la remuneración respectiva percibirán el salario correspondiente a los mismos, aun cuando coincidan en domingo. En caso de que presten servicios en tales días, cobrarán la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual”.