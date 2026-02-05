5 de febrero de 2026 - 13:21

Con "nuevo" feriado: cuándo cae Pascua en 2026 y qué días no se trabaja en Argentina

La Semana Santa es un momento clave en el calendario para armar una escapada turística. Este año hay un cambio en el Jueves Santo.

Cuándo cae Pascua en 2026 y qué días serán feriados en Argentina

Cuándo cae Pascua en 2026 y qué días serán feriados en Argentina

Foto:

Imagen ilustrativa
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Semana Santa y Pascua son fechas que muchos argentinos esperan para realizar algún plan o hacer una escapada turística. A diferencia de otros años, si bien habrá un fin de semana largo de cuatro días, coincidirá con otro feriado nacional: el que homenajea a los caídos y veteranos en la guerra de Malvinas (2 de abril).

Leé además

Cuánto falta para los feriados de Carnaval en 2026: será antes de lo planeado

Cuánto falta para los feriados de Carnaval en 2026: serán antes de lo planeado

Por Redacción Sociedad
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 5 de febrero

Por Redacción Sociedad

Cuándo comienza la Semana Santa

La Iglesia Católica Apostólica Romana define que la Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, fecha en que Jesucristo entra a Jerusalén y es recibido con hojas de palmeras, y termina con el Sábado Santo. La Pascua se da automáticamente después del Sábado Santo, debido a la resurrección del Mesías.

Semana Santa
Semana Santa 2026

Semana Santa 2026

Las fechas de Semana Santa para el 2026

- 29 de marzo: Domingo de Ramos

- 30 de marzo: Lunes Santo

- 31 de marzo: Martes Santo

- 1° de abril: Miércoles Santo

- 2 de abril: Jueves Santo (día no laborable, pero este año es feriado nacional porque coincide con Malvinas)

- 3 de abril: Viernes Santo (feriado nacional)

- 4 de abril: Sábado de Gloria (o Sábado Santo)

- 5 de abril: Domingo de Pascua (o Resurrección)

Los productos de Pascuas llegan con hasta 60% de aumento
El 5 de abril ser&aacute;n las Pascuas 2026

El 5 de abril serán las Pascuas 2026

El Jueves Santo sí será feriado en 2026, pero por Malvinas

El Jueves Santo no es feriado. Se trata de un día no laborable, según el calendario oficial del Gobierno argentino. Pero en 2026, el 2 de abril designado por la Iglesia como Jueves Santo coincide con el feriado inamovible que homenajea a los caídos y veteranos en la guerra de Malvinas.

Si se trabaja el 2 de abril, se pagará doble y -dependiendo del convenio de cada rubro- en algunos casos se devolverá el día.

Jueves Santo 2024: qué se celebra hoy
2 de abril: Jueves Santo ser&aacute; feriado en 2026 pero porque coincide con Malvinas

2 de abril: Jueves Santo será feriado en 2026 pero porque coincide con Malvinas

La Ley 20.744 de Contrato de Trabajo es clara: “En los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. En dichos días los trabajadores que no gozaren de la remuneración respectiva percibirán el salario correspondiente a los mismos, aun cuando coincidan en domingo. En caso de que presten servicios en tales días, cobrarán la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

stevanato ocupa el primer lugar en el ranking nacional de intendentes

Stevanato ocupa el primer lugar en el ranking nacional de intendentes

Por Redacción
Sergio Larragaña vivió la adolescencia en Mendoza, emigró a EE.UU. y hoy viraliza la noche de los 90

Quién es el mendocino que rescató en VHS la Mendoza de los 90 y se hizo viral desde Nueva York

Por Rodrigo Cuello
Último Quini 6: dos mendocinos ganaron un premio de ensueño y estos fueron los números de la suerte

Dos mendocinos ganaron el último Quini 6: estos fueron los números de la suerte

Por Redacción Sociedad
Científicos del CONICET encontraron una medusa fantasma gigante en las profundidades del Mar Argentino.

Científicos del CONICET encontraron una "medusa fantasma gigante" en las profundidades del Mar Argentino

Por Redacción Sociedad