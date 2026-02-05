Aconcagua Radio: una psiquiatra española analiza la prohibición de redes sociales a menores de 16 años en ese país

En el programa "Hermoso Caos" de Aconcagua Radio conversaron con la Dra. Teresa Aparicio, psiquiatra y psicoterapeuta de niños, adolescentes y adultos en Madrid, especialista en TEA, TDAH y Lipedema, para analizar las recientes declaraciones del presidente de España sobre la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años.

Desde su experiencia clínica, Aparicio advirtió que el debate va mucho más allá del tiempo frente a las pantallas. “Pensamos que las redes sociales son solo un juegos o una pérdida de tiempo, pero en realidad estamos viendo algo mucho más profundo. Los profesionales de la salud mental ven lo que es la pérdida de una infancia segura por volcarse al mundo digital. El problema no es solo la pantalla, sino lo que hacen los menores mientras dejan de ser niños: dejan de jugar, dejan de dormir, dejan de aburrirse, dejan de aprender, dejan de socializar adecuadamente, por estar en el mundo digital.”

La especialista remarcó que esta inmersión temprana y sin acompañamiento en entornos digitales puede tener consecuencias significativas en el desarrollo emocional, cognitivo y social de niños y adolescentes, afectando hábitos básicos y procesos fundamentales para su crecimiento.

En ese sentido, Aparicio señaló la necesidad de avanzar en marcos claros y educativos que acompañen a las familias y a las instituciones. “Yo creo que hace falta elaborar protocolos o normas sobre el uso correcto de los menores en las redes sociales o en dispositivos electrónicos, y también yo creo que en las escuelas falta lo que podríamos denominar un 'currículum unificado de bienestar digital' que no solo enseñe a usar las herramientas digitales, sino también algo mucho más importante, que es gestionar la emoción o incluso un pensamiento crítico frente a las pantallas, porque muchos chicos y chicas hoy en día no saben distinguir lo que es la realidad de lo que es el mundo digital, y más ahora influenciado por la IA”.

La entrevista abrió el debate sobre el rol del Estado, las escuelas y las familias frente a un fenómeno que atraviesa la vida cotidiana de las infancias y adolescencias.