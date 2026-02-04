Un mendocino defiende la jineteadea como deporte, en Aconcagua Radio

El jinete Nicolás Aranda, quien practica jineteada, opina sin dudar que “la jineatada, para mi ver, debería ser declarada deporte , como es en la provincia de Córdoba”. Sus declaraciones las dio a conocer en Aconcagua Radio , donde fue entrevistado debido a que es uno de los más firmes opositores a la prohibición de estas prácticas, que se maneja actualmente como un proyecto en la Legislatura Provincial.

Juan Pablo Diab en Aconcagua Radio sobre la Reforma Laboral: "Hay artículos que traerán conflictos que hoy no existen"

—En Córdoba tienen el Festival de de Doma y Folklore de Jesús María. ¿Esto surge como respuesta al proyecto que presentó la diputada Balcells Miró?

—No, en mi opinión hace rato que esto debería haber sido declarado deporte, para transmitir lo que es una tradición y también para que se formalice más esto que hacemos.

—El proyecto dice que quiere cuidar y preservar a los caballos de tratos crueles y maltratos. ¿Por qué ustedes insisten en que es un deporte, en contra de eso?

—Ella tendría que asesorarse un poco más para saber cómo se hacen las jineteadas y cómo se realiza la actividad, tendría que ver cómo están los animales a la hora de competir y cómo se los cuida durante todo el año. Tendría que asesorarse, porque se ve que no está al tanto.

—¿Cómo es ese trato, entonces, qué tendría ver?

—Es cuestión de ver el cuidado de los caballos de las jineteadas. Los caballos tienen libreta de sanidad y llevan todo su cuidado. El caballo no es maltratado en sí. Trabaja una vez al mes, en un fin de semana que tiene actividad dos o tres segundos y el resto del año está descansando.

—Y en esos pocos segundos, ¿cómo es el trato?

—Se dice que a los caballos se los lastima, por ejemplo, en las escuelas de jineteada. Pero allí no tienen punta en las escuelas, no es lastimado el caballo, hay alguien que controla todas las pilchas que lleva el jinete, revisa que lo que lleva no lastime al animal, por ejemplo.

Escucha la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com.