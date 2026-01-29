Tiene 2 años, usa pañales y ya rompió dos récords Guinness en un deporte de élite

Tiene apenas dos años , usa pañales y necesita un banquito para alcanzar la mesa, pero Jude Owens ya es una leyenda del deporte. Este pequeño de Manchester acaba de confirmar dos récords Guinness antes de su tercer cumpleaños, transformándose en un fenómeno global que desafía las leyes de la lógica y el talento temprano.

La historia de Jude comenzó de la manera más simple: su padre, Luke Owens , le regaló una mesa de miniatura para jugar en casa. Sin embargo, el interés del niño fue tan inmediato y natural que pronto tuvieron que llevarlo a mesas de tamaño real en pubs locales , donde el pequeño debía subirse a taburetes para poder realizar sus tiros.

Lo que para muchos podría ser un juego de niños, para Jude se convirtió en una demostración de precisión asombrosa . Su padre confesó que supo que sería un gran jugador en el instante en que lo vio sostener el taco con una naturalidad técnica que incluso a los adultos les cuesta alcanzar.

El reconocimiento oficial llegó de la mano de Guinness World Records (GWR) . Con solo 2 años y 261 días , Jude se convirtió en la persona más joven de la historia en lograr un "doble pot" en snooker , una maniobra que consiste en embocar dos bolas en troneras diferentes con un solo golpe de la bola blanca.

No contento con ese logro, apenas un mes después, a los 2 años y 302 días, estableció un segundo récord: ser el más joven en realizar un tiro con rebote (bank shot) en pool. Estas marcas lo han posicionado como un "taller prodigy" (prodigio de los primeros pasos) ante los ojos de la prensa internacional.

Técnicas que asombran a los profesionales

El talento de Jude no se limita a la fuerza del golpe. El niño ya domina técnicas avanzadas como el uso del "floating bridge" (puente flotante) y el empleo del "rest" (soporte) para alcanzar bolas lejanas, herramientas que suelen frustrar a jugadores amateurs con décadas de experiencia.

Su destreza lo llevó a realizar una aparición especial en el Campeonato del Reino Unido de 2025 en York Barbican, donde fue recibido con aplausos por una multitud que lo trató como una verdadera estrella. Además, ya ha tenido encuentros con figuras del circuito profesional como Kyren Wilson, John Parrot y Jimmy White, quienes expresaron su total admiración por sus habilidades.

¿Presión o diversión? La postura de su familia

A pesar de tener ya patrocinadores oficiales como Cue & Case y Baize Master, su familia mantiene los pies en la tierra. Luke Owens insiste en que, por ahora, el objetivo principal es que Jude se divierta y disfrute del juego.

Fuera de las mesas, Jude es un niño normal: es fanático del Manchester United, está obsesionado con el capitán Bruno Fernandes y puede cantar palabra por palabra la canción "Take Me Home, Country Roads" de John Denver. Aunque el futuro como campeón mundial parece estar trazado, sus padres prefieren que, por el momento, el snooker siga siendo su juego favorito.