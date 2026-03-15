El búnker de los 10 mil años: Finlandia logra lo que ninguna potencia pudo con sus residuos nucleares

La empresa Posiva encabeza la carrera global al vender su tecnología de almacenamiento geológico profundo mientras el mundo genera 11.000 toneladas nuevas de residuos al año.

Finlandia se ha convertido en la primera nación del mundo en resolver de forma definitiva el almacenamiento de sus residuos radiactivos. A través del proyecto Onkalo, un depósito subterráneo diseñado para durar al menos 10.000 años, el país nórdico no solo garantiza seguridad ambiental, sino que transforma un problema histórico en una industria multimillonaria.

El proyecto Onkalo recibirá, a lo largo de un siglo, unas 6.500 toneladas de combustible nuclear usado proveniente de las plantas de Olkiluoto y Loviisa. Este material debe permanecer aislado de la biósfera por un milenio, tiempo necesario para que los niveles de radiación disminuyan considerablemente y dejen de representar un peligro para la vida en la superficie terrestre.

image El secreto finlandés: política sobre tecnología La razón por la cual Finlandia ha tenido éxito donde potencias como Japón o China han fallado no reside únicamente en la ingeniería superior. El avance de Onkalo se explica por ser, ante todo, un éxito de gestión social y política más que un simple desafío técnico. Mientras en otros países los proyectos de almacenamiento profundo se enfrentan a una parálisis administrativa por el rechazo social, Finlandia logró un consenso de largo plazo que permitió ejecutar la obra sin las interrupciones políticas que suelen frenar estas infraestructuras críticas en el resto del globo.

Actualmente, el mundo acumula unas 450.000 toneladas de residuos nucleares que esperan una solución permanente. Esta realidad ha convertido al conocimiento acumulado por la empresa Posiva en un activo de valor incalculable para el mercado internacional. Casi todas las organizaciones de gestión de residuos nucleares del planeta mantienen hoy algún tipo de relación comercial con el brazo consultor de Finlandia, Posiva Solutions, para intentar replicar su modelo.

image Un mercado global de miles de millones de euros Aunque el plan original sufrió retrasos debido a investigaciones adicionales de seguridad, la meta es que la instalación alcance su capacidad operativa completa durante este año. El objetivo prioritario es el confinamiento total durante los primeros 10.000 años, un periodo donde las variaciones geológicas deben ser mínimas para garantizar que el material radiactivo no tome contacto con las napas de agua o la atmósfera.