Oxígeno en la Luna: el histórico experimento de la NASA para respirar usando polvo lunar

El proyecto CaRD utiliza energía solar concentrada para liberar el oxígeno atrapado en los minerales del regolito, reduciendo drásticamente los costos de envío desde la Tierra.

La NASA ha demostrado con éxito que el regolito lunar, ese polvo fino y abrasivo que cubre el satélite, puede transformarse en aire respirable. Mediante una reacción química impulsada por luz solar concentrada, los investigadores lograron liberar oxígeno atrapado en los minerales, un paso crucial para establecer bases humanas permanentes sin depender de nuestro planeta.

Establecer una presencia humana en la Luna siempre tuvo un obstáculo logístico insuperable: el peso del aire. Transportar cada kilogramo de oxígeno desde la Tierra implica costos de lanzamiento exorbitantes y una complejidad técnica que hace inviables las misiones de larga duración. Sin embargo, el suelo lunar no es material inerte; casi la mitad de su masa está compuesta por oxígeno unido a minerales ricos en silicato.

image La tecnología CaRD y el proceso de reducción carbotérmica El secreto para desbloquear este recurso vital se encuentra en el proyecto CaRD (Demostración de Reducción Carbotérmica). El sistema funciona mediante un reactor experimental que recibe luz solar dirigida por espejos de alta precisión para concentrar la energía. Esta luz concentrada genera un calor extremo capaz de alcanzar las temperaturas necesarias para romper los enlaces químicos de las rocas lunares.

El motivo por el cual este proceso es tan eficiente radica en la reducción carbotérmica. Al calentar el regolito simulado a niveles críticos dentro del reactor, se produce una reacción que descompone los óxidos metálicos presentes en el polvo. En este ambiente de alta temperatura, el oxígeno se libera de sus ataduras minerales, generando el gas respirable y subproductos como el monóxido de carbono, que luego pueden ser procesados para obtener agua o incluso combustible para cohetes.

image Un experimento que puede cambiar todo Este avance tecnológico no solo soluciona el problema de la respiración, sino que transforma por completo la economía de la exploración espacial. Al producir aire, agua y propelentes en el mismo sitio, las agencias espaciales pueden reducir drásticamente la cantidad de material enviado desde la Tierra. La estrategia de usar recursos locales es la llave para que el ser humano deje de ser un visitante temporal y se convierta en un habitante de otros mundos.

image Las implicancias de este experimento se extienden incluso más allá de nuestro satélite. Los científicos de la NASA confían en que sistemas similares podrán adaptarse para misiones en Marte, donde la atmósfera rica en dióxido de carbono podría ser la fuente para fabricar oxígeno y también metano para el combustible de regreso. El futuro de la exploración espacial ya no depende de enormes cargamentos, sino de la capacidad de transformar el polvo y las rocas locales en los recursos básicos para la supervivencia.