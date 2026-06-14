14 de junio de 2026 - 13:24

Donald Trump criticó con mucho enojo los bombardeos de Israel en Líbano: "¡No la estropeemos!"

El presidente de Estados Unidos afirmó que el nuevo ataque ocurrió en plena negociación para un acuerdo de paz con Irán. “No debería haber ocurrido”, asumió.

El presidente estadounidense Donald Trump se mostró disconforme al ataque de Israel contra el Líbano mientras se intenta llegar a un acuerdo de paz.

El presidente estadounidense Donald Trump se mostró disconforme al ataque de Israel contra el Líbano mientras se intenta llegar a un acuerdo de paz.

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EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Con cierto enojo, Donald Trump cuestionó este domingo los bombardeos de Israel sobre el territorio de Líbano en medio de las negociaciones en curso para un “acuerdo de paz con Irán”. El presidente de Estados Unidos afirmó que el ataque “no debería haber ocurrido” y pidió no frenar el proceso.

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En ese contexto, el mandatario que mantiene relación diplomática con el país israelí advirtió que el escenario actual podría abrir la puerta a una “larga paz” en la región, siempre que no se escalen las ofensivas. Las declaraciones fueron difundidas a través de su cuenta en la red social Truth Social.

"El ataque de esta mañana a Beirut no debería haber ocurrido, especialmente en un día especial en el que estamos tan cerca de un Acuerdo de Paz con Irán. Israel tiene derecho a defenderse de amenazas, pero el ataque al que respondía era muy pequeño y sin sentido, nadie resultó herido, herido ni muerto, y no debería interrumpir este importante proceso", sostuvo.

"Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá la paz a la región, incluido el Líbano, y todas las partes deberían retirarse. No debería haber más ataques de Israel en ningún lugar del Líbano, pero tampoco debería haber más ataques de ninguna otra parte, incluido Hezbollah, contra Israel. Esto podría ser el comienzo de una larga y hermosa paz. ¡No la estropeemos!", pidió.

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Israel golpeó objetivos de Hezbolá en Beirut

El Ejército israelí atacó este domingo objetivos del grupo chií Hezbolá en el barrio del Dahye, en el sur de Beirut. La incursión militar en territorio libanés fue confirmada oficialmente por la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras registrarse una serie de detonaciones que fueron percibidas en la zona por corresponsales internacionales.

“De conformidad con la directiva del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y del ministro de Defensa, Israel Katz, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron objetivos terroristas de la organización Hezbolá en el barrio del Dahye, en Beirut, en respuesta a los disparos de Hezbulá contra territorio israelí”, detalló el comunicado emitido por las autoridades de Tel Aviv.

En paralelo a las acciones bélicas sobre la capital del Líbano, la diplomacia de la región registró movimientos significativos con la llegada a la capital iraní de un asesor del ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, nación que ejerce el rol de mediadora entre Washington y Teherán en busca de dar por finalizadas las hostilidades.

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