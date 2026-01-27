Cayó en Venezuela "Directora Zoebroker", la creadora del algoritmo de las estafas de Generación Zoe

Luego de años de evadir a la justicia, la Policía Internacional (Interpol) capturó en la ciudad de San Cristóbal, Venezuela, a Rosa María González Rincón, una de las figuras más buscadas en la causa Generación Zoe. Conocida dentro de la estructura criminal como la "Directora Zoebroker", es señalada como la responsable técnica del algoritmo que permitió sustentar la apariencia de legalidad de la estafa piramidal.
La detención fue confirmada por el Gobierno Bolivariano a través de un comunicado de la Dirección General de Policía Internacional. Según el parte oficial, la captura fue el resultado de intensas labores de ciberpatrullaje, inteligencia digital y cooperación internacional con las autoridades argentinas.
Rincón ingresó a la organización en 2021 y se convirtió rápidamente en una colaboradora estrecha de Leonardo Cositorto. Su rol no era meramente administrativo: se le atribuye el diseño y operación de los "bots" de inversión que prometían rentabilidades extraordinarias, muy por encima de cualquier mercado financiero legal.
El mecanismo del engaño
La justicia argentina sostiene que la estructura de Generación Zoe fue diseñada para penetrar inicialmente el mercado de la provincia de Córdoba antes de expandirse a nivel global. El esquema operaba bajo la fachada de:
Cursos de coaching, mentoring y trading.
Venta de membresías fraudulentas.
Acceso a productos automatizados de inversión (bots) diseñados por Rincón.
Este sistema permitió a la banda dar una apariencia de solvencia técnica, captando a más de 15 mil personas no solo en Argentina, sino también en Chile, Uruguay, España y México. Se estima que el monto total del fraude oscila entre los 100 y 300 millones de dólares.