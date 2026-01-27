27 de enero de 2026 - 14:29

Cayó en Venezuela "Directora Zoebroker", la creadora del algoritmo de las estafas de Generación Zoe

Rosa María González Rincón permanecía prófuga de la justicia argentina desde hace años. Es señalada como la responsable de diseñar el sistema que captó millones de dólares de 15 mil damnificados.

Cayó en Venezuela la Directora Zoebroker: detuvieron a la creadora del algoritmo de las estafas de Generación Zoe.

Cayó en Venezuela la "Directora Zoebroker": detuvieron a la creadora del algoritmo de las estafas de Generación Zoe.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Luego de años de evadir a la justicia, la Policía Internacional (Interpol) capturó en la ciudad de San Cristóbal, Venezuela, a Rosa María González Rincón, una de las figuras más buscadas en la causa Generación Zoe. Conocida dentro de la estructura criminal como la "Directora Zoebroker", es señalada como la responsable técnica del algoritmo que permitió sustentar la apariencia de legalidad de la estafa piramidal.

Leé además

Tres hermanos imputados por millonaria estafa piramidal recuperan la libertad a cambio de $60 millones: los motivos

"Cositorto es un poroto": la estafa piramidal y asociación ilícita que se acerca a juicio en Mendoza

Por Ignacio de la Rosa
Leonardo Cositorto fue condenado a 11 años de prisión por estafas y asociación ilícita en Salta

Condenaron a Leonardo Cositorto a 11 años de prisión por estafas y asociación ilícita en Salta

Por Redacción Policiales

La detención fue confirmada por el Gobierno Bolivariano a través de un comunicado de la Dirección General de Policía Internacional. Según el parte oficial, la captura fue el resultado de intensas labores de ciberpatrullaje, inteligencia digital y cooperación internacional con las autoridades argentinas.

cositorto2.jpg
Leonardo Cositorto fue condenado a 11 años de prisión por estafas y asociación ilícita en Salta

Leonardo Cositorto fue condenado a 11 años de prisión por estafas y asociación ilícita en Salta

Rincón ingresó a la organización en 2021 y se convirtió rápidamente en una colaboradora estrecha de Leonardo Cositorto. Su rol no era meramente administrativo: se le atribuye el diseño y operación de los "bots" de inversión que prometían rentabilidades extraordinarias, muy por encima de cualquier mercado financiero legal.

El mecanismo del engaño

La justicia argentina sostiene que la estructura de Generación Zoe fue diseñada para penetrar inicialmente el mercado de la provincia de Córdoba antes de expandirse a nivel global. El esquema operaba bajo la fachada de:

  • Cursos de coaching, mentoring y trading.
  • Venta de membresías fraudulentas.
  • Acceso a productos automatizados de inversión (bots) diseñados por Rincón.

Este sistema permitió a la banda dar una apariencia de solvencia técnica, captando a más de 15 mil personas no solo en Argentina, sino también en Chile, Uruguay, España y México. Se estima que el monto total del fraude oscila entre los 100 y 300 millones de dólares.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Volcó un camión en la ruta a Chile y murió un chofer argentino

Volcó un camión en la ruta a Chile y murió un chofer argentino: hubo importantes demoras en el tránsito

Por Redacción Policiales
Imagen ilustrativa. Archivo.

Inseguridad en el Gran Mendoza: emboscada en Maipú, asalto a un supermercado de Godoy Cruz y dos detenidos

Por Redacción Policiales
Dos adolescentes que se fugaron en Mendoza fueron hallados en Cipolletti.

Interceptaron en Río Negro a dos adolescentes prófugos de un reformatorio de Mendoza

Por Redacción Policiales
Se realizó un operativo de control en el partido de La Matanza, detuvieron a cuatro ciudadanos de nacionalidad boliviana. 

Lanzaron el "ICE argentino": 11 detenidos en un operativo de control migratorio en una feria clandestina

Por Redacción Policiales