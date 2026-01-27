Cayó en Venezuela "Directora Zoebroker", la creadora del algoritmo de las estafas de Generación Zoe

Rosa María González Rincón permanecía prófuga de la justicia argentina desde hace años. Es señalada como la responsable de diseñar el sistema que captó millones de dólares de 15 mil damnificados.

Cayó en Venezuela la "Directora Zoebroker": detuvieron a la creadora del algoritmo de las estafas de Generación Zoe.

Luego de años de evadir a la justicia, la Policía Internacional (Interpol) capturó en la ciudad de San Cristóbal, Venezuela, a Rosa María González Rincón, una de las figuras más buscadas en la causa Generación Zoe. Conocida dentro de la estructura criminal como la "Directora Zoebroker", es señalada como la responsable técnica del algoritmo que permitió sustentar la apariencia de legalidad de la estafa piramidal.

La detención fue confirmada por el Gobierno Bolivariano a través de un comunicado de la Dirección General de Policía Internacional. Según el parte oficial, la captura fue el resultado de intensas labores de ciberpatrullaje, inteligencia digital y cooperación internacional con las autoridades argentinas.

cositorto2.jpg Leonardo Cositorto fue condenado a 11 años de prisión por estafas y asociación ilícita en Salta NA Rincón ingresó a la organización en 2021 y se convirtió rápidamente en una colaboradora estrecha de Leonardo Cositorto. Su rol no era meramente administrativo: se le atribuye el diseño y operación de los "bots" de inversión que prometían rentabilidades extraordinarias, muy por encima de cualquier mercado financiero legal.

El mecanismo del engaño La justicia argentina sostiene que la estructura de Generación Zoe fue diseñada para penetrar inicialmente el mercado de la provincia de Córdoba antes de expandirse a nivel global. El esquema operaba bajo la fachada de: