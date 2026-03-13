Preocupación en Malargüe: un alumno de 10 años llevó un arma blanca a una escuela primaria

Las autoridades del establecimiento activaron el protocolo de seguridad luego de detectar que un estudiante estaba exhibiendo un elemento punzante dentro de la institución.

Un alarmate caso ocurrió en una escuela primaria de Malargüe, donde un alumno de 10 años fue detectado exhibiendo un arma blanca dentro del establecimiento. El hecho obligó a las autoridades a activar los protocolos de seguridad.

Todo ocurrió alrededor de las 17 del jueves, cuando el equipo directivo del colegio se comunicó con el sistema de emergencias 911 para informar la situación, según consignó el medio local Malargüe a Diario.

Tras el aviso, efectivos de la Comisaría 24° se trasladaron hasta la institución educativa para intervenir en el caso. Una vez en el lugar, los agentes procedieron al secuestro del arma blanca y a labrar las actuaciones correspondientes, con el objetivo de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal escolar.

No se informaron heridos ni incidentes mayores derivados de la situación.

La importancia de la prevención El episodio volvió a poner en debate la importancia de la prevención y el acompañamiento familiar frente a situaciones que pueden afectar la convivencia en ámbitos educativos.