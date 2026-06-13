Caso Loan: a dos años de su desaparición, arranca el juicio con 17 acusados

A dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña , este martes comenzará el juicio oral por uno de los casos que más conmocionó al país. El niño, que tenía 5 años al momento de su desaparición, fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal , en la localidad correntina de 9 de Julio, cuando había asistido a un almuerzo familiar en la casa de su abuela.

Caso Loan Peña: comienza la primera audiencia preliminar a más de un año de su desaparición

La causa continúa caratulada como “sustracción y ocultamiento de un menor de edad” y tiene 17 imputados: siete acusados de la presunta sustracción y ocultamiento de Loan, y otros diez señalados por haber entorpecido la investigación. Cerca de 100 testigos declararán ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes , que además prorrogó las prisiones preventivas de los ocho detenidos.

Loan tiene 5 años y desapareció este jueves en un paraje rural de Corrientes. Foto: Radio Dos)

El juicio oral comenzará el 16 de junio a las 8.30 en la sede del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional , ubicada en la ciudad de Corrientes . El tribunal estará integrado por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco , quienes dispusieron una modalidad de audiencias que alternará semanas de dos y tres jornadas.

Entre los principales acusados por la desaparición del niño se encuentran la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava , Carlos Pérez (esposo de Caillava y ex capitán de navío), Laudelina Peña (tía de Loan), Antonio Benítez (pareja de Laudelina y primer detenido de la causa), Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi y el ex comisario Walter Maciel .

Según la reconstrucción realizada por la Fiscalía Federal de Goya y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX ), Loan fue apartado de la custodia de su padre luego del almuerzo familiar. Los investigadores sostienen que varios de los adultos presentes aprovecharon la sobremesa para llevar al niño al naranjal cercano junto a otros menores, bajo la excusa de ir a buscar naranjas.

La investigación ubica el momento clave entre las 13.52 y las 14.25 de aquel 13 de junio. Según la hipótesis principal, durante el trayecto al naranjal, Laudelina convenció a una de las primas de Loan para que regresara a la vivienda, dejando al niño únicamente con los adultos. Los investigadores sostienen que fue entonces cuando "se produjo un suceso que terminó con la sustracción de Loan, quien fue alejado del lugar y ocultado".

La acusación sostiene que Loan fue retirado del lugar utilizando para ello una camioneta Ford Ranger perteneciente al matrimonio Pérez-Caillava, en la que se detectaron rastros odoríficos compatibles con el niño.

A casi un mes de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes Loan Danilo Peña

El único elemento material vinculado directamente con el niño fue el botín izquierdo que llevaba puesto ese día. Para los investigadores, el hallazgo del calzado formó parte de una maniobra para instalar la hipótesis de que Loan se había perdido en el monte. En ese sentido, la causa sostiene que el entonces comisario Walter Maciel montó un "falso escenario de búsqueda" y participó en acciones destinadas a desviar la investigación.

Tras rastrillar más de 25 mil hectáreas, los investigadores descartaron que el niño se hubiera perdido o hubiera sido abandonado. Por el contrario, sostienen que existió una acción coordinada entre varios de los imputados para concretar la sustracción y posterior ocultamiento.

Los otros acusados

Además de la causa principal, el juicio incluirá a otros diez imputados acusados de haber desviado la investigación. Entre ellos se encuentran Nicolás Gabriel Soria -conocido como "El Americano"-, Elizabeth Cutaia, Federico Rossi Colombo, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Sobre ellos pesan acusaciones por delitos como privación ilegítima de la libertad, encubrimiento, falso testimonio, defraudación a la administración pública, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de títulos.

Los padres, los primeros testigos

Uno de los momentos más esperados del juicio será la declaración de María Noguera y José Peña, padres de Loan, quienes brindarán testimonio junto a uno de sus hijos mayores, Mariano Peña, el próximo 18 de junio.

Mientras tanto, el Alerta Sofía permanece activo y el Ministerio de Seguridad de la Nación mantiene vigente una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten información certera sobre su paradero. Además, se difundió una actualización de su rostro realizada con inteligencia artificial para ampliar las posibilidades de identificación.

loan-policia-federal-argentina.a Así sería el rostro de Loan con seis años de edad. Foto: Policía Federal

A 24 meses de su desaparición, el juicio abre una nueva etapa en la causa y representa para la familia la esperanza de conocer finalmente qué ocurrió aquella tarde en 9 de Julio y, sobre todo, dónde está Loan.