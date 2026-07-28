Caso Loan: testimonios de policías complicaron la situación del excomisario Maciel

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este martes nuevos testimonios que comprometieron al excomisario Walter Maciel. Dos efectivos policiales que participaron de los primeros operativos de búsqueda declararon que era el entonces jefe policial quien impartía las órdenes durante el procedimiento realizado en la localidad correntina de 9 de Julio.
Las declaraciones corresponden al sargento Hugo Daniel Alegre y al suboficial Mariano Hernán Duarte, quienes intervinieron en las primeras horas posteriores a la desaparición del niño.
Walter Maciel, excomisario de Corrientes. (archivo)
Los testimonios y los nuevos testigos
Durante su declaración, Alegre recordó que recibió el llamado de María Caillava informando sobre la desaparición de Loan y que luego notificó a las autoridades. El efectivo también explicó que tuvo a su cargo la custodia del botín de fútbol encontrado semienterrado en el barro, un elemento que, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal (MPF), habría sido colocado deliberadamente por Laudelina Peña, tía del menor.
"No sé quién lo encontró", sostuvo el sargento. Además, relató que al llegar al lugar ya había tres cadetes custodiando el calzado y que Walter Maciel le ordenó permanecer allí junto a otro compañero para preservar la escena. Alegre indicó que tomó dos fotografías, una del botín y otra del lugar donde fue hallado, y precisó que una perito retiró el elemento aproximadamente una hora y media después.
En la audiencia también declaró Víctor Fernández, cuñado de Mónica Millapi y participante del almuerzo familiar realizado el día de la desaparición. Según su testimonio, su hijo le contó que los niños estaban jugando en un tacuaral cuando Loan manifestó: "Me voy con mi papá", tras lo cual se retiró del lugar.
De izquierda a derecha, Carlos Pérez, Victoria Caillava, Walter Maciel, Mónica del Carmen Millapi, Antonio Benítez y Daniel “Fierrito” Ramírez . (Foto: gentileza TN)
Por otra parte, el fiscal federal Carlos Schaefer informó que este miércoles deberán comparecer Jorge Daniel Moreira, Gabina Pelozo, Lisandro Alberto Saucedo y Roque Nicolás Báez, en el marco de la continuidad del juicio.
Quiénes son los acusados
Por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024, están acusados María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Walter Maciel, Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez.
Además, otras diez personas permanecen imputadas por el presunto entorpecimiento de la investigación y otros delitos vinculados a la causa.