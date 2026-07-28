Caso Loan: testimonios de policías complicaron la situación del excomisario Maciel

Las declaraciones también hicieron referencia al botín hallado durante los rastrillajes y a los movimientos registrados el día de la desaparición del niño, ocurrida en junio de 2024.

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este martes nuevos testimonios que comprometieron al excomisario Walter Maciel. Dos efectivos policiales que participaron de los primeros operativos de búsqueda declararon que era el entonces jefe policial quien impartía las órdenes durante el procedimiento realizado en la localidad correntina de 9 de Julio.

Las declaraciones corresponden al sargento Hugo Daniel Alegre y al suboficial Mariano Hernán Duarte, quienes intervinieron en las primeras horas posteriores a la desaparición del niño.

Walter Maciel, excomisario de Corrientes. (archivo) Los testimonios y los nuevos testigos Durante su declaración, Alegre recordó que recibió el llamado de María Caillava informando sobre la desaparición de Loan y que luego notificó a las autoridades. El efectivo también explicó que tuvo a su cargo la custodia del botín de fútbol encontrado semienterrado en el barro, un elemento que, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal (MPF), habría sido colocado deliberadamente por Laudelina Peña, tía del menor.

"No sé quién lo encontró", sostuvo el sargento. Además, relató que al llegar al lugar ya había tres cadetes custodiando el calzado y que Walter Maciel le ordenó permanecer allí junto a otro compañero para preservar la escena. Alegre indicó que tomó dos fotografías, una del botín y otra del lugar donde fue hallado, y precisó que una perito retiró el elemento aproximadamente una hora y media después.

En la audiencia también declaró Víctor Fernández, cuñado de Mónica Millapi y participante del almuerzo familiar realizado el día de la desaparición. Según su testimonio, su hijo le contó que los niños estaban jugando en un tacuaral cuando Loan manifestó: "Me voy con mi papá", tras lo cual se retiró del lugar.