28 de julio de 2026 - 20:58

Volcó una lancha de excursión en las Cataratas del Iguazú y falleció un turista neerlandés

La víctima, de 26 años, realizaba un paseo junto a su pareja y familiares cuando la embarcación dio una vuelta de campana.

Un turista neerlandés falleció tras el vuelco de una lancha en las Cataratas del Iguazú

Un turista neerlandés falleció tras el vuelco de una lancha en las Cataratas del Iguazú

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este martes ocurrió una tragedia en las Cataratas del Iguazú, cuando una lancha de excursión que realizaba el tradicional recorrido por los saltos de agua del lado brasileño, volcó con ocho personas a bordo y un turista extranjero perdió la vida.

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El incidente fue reportado a las 12:20 en el lado brasileño por el Departamento de Bomberos de Foz do Iguaçu como una operación de búsqueda y rescate acuático.

Como consecuencia del siniestro, un joven neerlandés de 26 años perdió la vida y otras dos personas de la misma nacionalidad debieron ser trasladadas a un centro asistencial.

Según los informes, en la lancha viajaba un grupo de seis turistas oriundos de Países Bajos junto a dos tripulantes brasileños. El grupo había arribado a la ciudad el lunes 27 y tenía previsto continuar su viaje el jueves 30.

Tras el vuelco, los equipos de emergencia del parque y servicios públicos iniciaron un rescate inmediato. La víctima fatal sufrió un paro cardiorespiratorio y, aunque recibió atención inicial en el lugar y fue trasladada al Hospital Municipal Padre Germano Lauck, se confirmó su fallecimiento poco después.

Entre los heridos se encuentra un hombre de 49 años, quien permanece consciente, y su yerno, que quedó bajo observación médica.

Un factor clave bajo investigación es el estado del río Iguazú. Al momento del accidente, el caudal registrado era de 4,3 millones de litros de agua por segundo, una cifra que triplica el promedio normal de 1,5 millones.

Días atrás, las pasarelas del lado argentino, específicamente las de la Garganta del Diablo, habían sido cerradas preventivamente debido a que el volumen llegó a alcanzar los 9,1 millones de litros por segundo.

La Armada brasileña y la Capitanía Fluvial del Río Paraná han iniciado una investigación para determinar las causas y responsabilidades del vuelco.

Por su parte, el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) confirmó que la empresa Macuco Safari cuenta con la documentación en regla, aunque la compañía decidió suspender temporalmente sus actividades durante tres días como consecuencia de lo ocurrido.

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