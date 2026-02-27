27 de febrero de 2026 - 11:48

Caso Loan Peña: fijaron la fecha del juicio, pero el fiscal impugnará la decisión

El Tribunal Oral Federal de Corrientes determinó que el debate inicie el 7 de octubre y se extienda hasta finales de 2026. El fiscal Carlos Schaefer estalló contra la medida.

Se fijó la fecha del juicio por la desaparición de Loan Peña en Corrientes. 

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El debate comenzará el miércoles 7 de octubre de 2026 y contará con audiencias los días miércoles y jueves de cada semana. Según la planificación del Tribunal, el proceso se prolongará hasta el mes de diciembre, un cronograma que fue duramente cuestionado por el Ministerio Público Fiscal.

"En este sentido, el Tribunal, a los fines organizativos, va a otorgar un plazo de 15 días para adecuar toda esa prueba y depurar un poco los testigos y las pruebas ofrecidas. Ustedes saben que esta es una causa compleja, que tiene muchos cuerpos de expediente, hay muchas partes. En consecuencia, debemos llegar al debate con la claridad necesaria de qué es lo que se va a discutir", dijo el magistrado.

loan-policia-federal-argentina.a
Así se vería Loan hoy según la reconstrucción de la PFA.

El reclamo del fiscal: "Falta celeridad"

Tras conocerse la fecha, el fiscal general de Corrientes, Carlos Adolfo Schaefer, adelantó que impugnará la decisión. Su malestar no solo es por la demora para el inicio, sino también en el otorgamiento del plazo adicional de 15 días para "depurar" los testigos y las pruebas.

"En primer lugar, estamos acá en una audiencia preliminar y yo entendía que esta audiencia era justamente para ajustar los testigos, no para que se nos dé un plazo. Y lo digo porque hoy está presente la familia de Loan, están presentes los querellantes de Loan, están presentes muchos abogados que han viajado hasta acá. Es decir, yo creo que hoy deberíamos aprovechar este día, porque nos está fijando una fecha de debate, que también voy a revocar. Voy a impugnar la fecha de debate del 7 de octubre, porque estamos esperando justicia", señaló el fiscal.

Luego sumó: "Este es un caso realmente que amerita justicia y lo más pronto posible. Por eso entiendo que deberíamos hoy ajustar. Nosotros readecuamos justamente en función a esa celeridad que tiene que tener. Esta causa no es una causa común y cualquiera. Acá hoy hay un chico que está desaparecido y no sabemos dónde está. Nos está dando quince días para readecuar una prueba, que nosotros ya lo hicimos como Ministerio Público Fiscal, entiendo que la querella también, y entiendo que este sería el recinto, en este momento, para que se discuta de esos 160 testigos que ofreció el Ministerio Público Fiscal”, añadió.

Hay 17 imputados por la desaparición de Loan Peña

El juicio abordará dos ejes centrales divididos en 17 acusados:

  • La causa principal: siete imputados enfrentan cargos por la sustracción y el ocultamiento del niño, quien tenía 5 años al momento de desaparecer en el Paraje Algarrobal el 13 de junio de 2024. Los procesados son: Laudelina Peña (tía de Loan); la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el ex capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el comisario Walter Maciel (encubrimiento); Bernardino Antonio Benítez; Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi.
  • El expediente paralelo: otros diez procesados están acusados de diversas maniobras de entorpecimiento y desvío de la investigación original.

Loan Danilo Peña fue visto por última vez durante un almuerzo familiar en la localidad de 9 de Julio. Desde entonces, la investigación atravesó multiples hipótesis, detenciones y escándalos políticos que ahora intentarán resolverse en un debate oral.

Expectativa por la declaración de los últimos tres detenidos por el caso Loan. Gentileza / El Litoral
Foto del almuerzo antes de la desaparición de Loan Peña.

