Caso Loan Peña: fijaron la fecha del juicio, pero el fiscal impugnará la decisión

El Tribunal Oral Federal de Corrientes determinó que el debate inicie el 7 de octubre y se extienda hasta finales de 2026. El fiscal Carlos Schaefer estalló contra la medida.

Se fijó la fecha del juicio por la desaparición de Loan Peña en Corrientes.

A casi dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña (5), el Tribunal Oral Federal (TOC) de Corrientes puso fecha para el inicio del juicio oral y público. Sin embargo, lejos de traer alivio, la resolución polémica debido a los plazos establecidos por los jueces Eduardo Ariel Belforte, Fermín Amado Cereloni y Simón Pedro Bracco.

El debate comenzará el miércoles 7 de octubre de 2026 y contará con audiencias los días miércoles y jueves de cada semana. Según la planificación del Tribunal, el proceso se prolongará hasta el mes de diciembre, un cronograma que fue duramente cuestionado por el Ministerio Público Fiscal.

"En este sentido, el Tribunal, a los fines organizativos, va a otorgar un plazo de 15 días para adecuar toda esa prueba y depurar un poco los testigos y las pruebas ofrecidas. Ustedes saben que esta es una causa compleja, que tiene muchos cuerpos de expediente, hay muchas partes. En consecuencia, debemos llegar al debate con la claridad necesaria de qué es lo que se va a discutir", dijo el magistrado.

loan-policia-federal-argentina.a Así se vería Loan hoy según la reconstrucción de la PFA. El reclamo del fiscal: "Falta celeridad" Tras conocerse la fecha, el fiscal general de Corrientes, Carlos Adolfo Schaefer, adelantó que impugnará la decisión. Su malestar no solo es por la demora para el inicio, sino también en el otorgamiento del plazo adicional de 15 días para "depurar" los testigos y las pruebas.

"En primer lugar, estamos acá en una audiencia preliminar y yo entendía que esta audiencia era justamente para ajustar los testigos, no para que se nos dé un plazo. Y lo digo porque hoy está presente la familia de Loan, están presentes los querellantes de Loan, están presentes muchos abogados que han viajado hasta acá. Es decir, yo creo que hoy deberíamos aprovechar este día, porque nos está fijando una fecha de debate, que también voy a revocar. Voy a impugnar la fecha de debate del 7 de octubre, porque estamos esperando justicia", señaló el fiscal.