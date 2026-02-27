Causa fentanilo contaminado: detienen a un policía de la Federal por robo en el laboratorio HLB Pharma

En un giro inesperado dentro de la investigación por fentanilo contaminado, un efectivo de la Policía Federal fue detenido tras ser acusado de robar insumos médicos en el predio de HLB Pharma .

El agente, que estaba asignado precisamente a la custodia del laboratorio implicado en la causa del fentanilo adulterado, habría sustraído una caja de guantes de látex, envases de agua oxigenada y desinfectantes para ocultarlos en su vehículo particular.

La denuncia fue radicada por un policía municipal de San Isidro ante el Juzgado Federal N°1, que ordenó su captura inmediata para declaración indagatoria.

Este incidente ocurre en medio de un avance crítico en el expediente judicial. Tras un extenso trabajo de depuración realizado por el Cuerpo Médico Forense , se confirmó que la cifra de víctimas fatales por la inoculación del fentanilo contaminado asciende a 111 personas , mientras que otras 48 lograron sobrevivir al cuadro.

Estos datos preliminares podrían agravar la situación procesal de los 14 imputados , entre los que se destaca Ariel García Furfaro , propietario de HLB Pharma y Ramallo S.A..

La imputación contra García Furfaro lo señala como coautor de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud. Según la investigación, el empresario habría intervenido junto a 16 miembros de su plantel en la toma de decisiones que llevaron a la adulteración del lote 31202, destinado al uso público sanitario.

El escrito judicial describe un proceso de fabricación caracterizado por "múltiples falencias críticas" y una pluralidad de alertas que fueron ignoradas por los responsables.

En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la prisión preventiva de José Maiorano, director técnico del laboratorio, al rechazar un recurso de su defensa. Maiorano permanece detenido desde septiembre de 2025, procesado por la adulteración que derivó en la muerte de al menos 20 pacientes iniciales.

Mientras el expediente avanza en el Juzgado Federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak, los familiares de las víctimas continúan su reclamo con marchas en La Plata y Rosario.

Los afectados exigen condenas ejemplares para los responsables empresariales y estatales de lo que califican como una tragedia evitable, causada por un medicamento que debía aliviar el dolor pero que terminó contaminado con bacterias.