Violencia extrema por una deuda en San Martín: lo ahorcaron y amenazaron para cobrarle la reparación de una moto

Un episodio de extrema violencia se registró en la mañana de este viernes 27 en pleno centro de la ciudad de San Martín . Un hombre fue brutalmente agredido en el ingreso a su vivienda de calle Guardia Vieja, casi Albuera , por un mecánico que le reclamaba el pago de una deuda vinculada al arreglo de una motocicleta. La víctima denunció en oficina fiscal de la Comisaría 12 que fue golpeada, ahorcada y amenazada de muerte.

El hecho ocurrió a media mañana, en una zona transitada y a escasos metros del movido centro sanmartiniano. Según el relato de la persona agredida, hasta su domicilio llegó el mecánico que había realizado trabajos sobre su moto, acompañado por otro hombre. El motivo de la visita era el reclamo de 200.000 pesos que, según el agresor, aún restaban abonar por la reparación.

De acuerdo con la reconstrucción aportada por la víctima, el costo total del arreglo había sido pactado en 600.000 pesos. Como adelanto, entregó 400.000 pesos en concepto de seña, quedando pendiente el saldo. El conflicto se desató cuando, tras retirar el rodado del taller, el propietario decidió probarlo antes de completar el pago.

Siempre según su versión, la motocicleta no funcionaba correctamente: presentaba fallas para arrancar, se detenía en marcha y evidenciaba problemas mecánicos que, a su entender, no habían sido solucionados. Ante esa situación, se comunicó con el mecánico y le pidió que revisara nuevamente el trabajo antes de cancelar el monto restante.

La respuesta fue negativa. El mecánico le habría exigido el pago inmediato de los 200.000 pesos pendientes y se habría negado a realizar nuevas revisiones. La víctima sostiene que le manifestó su voluntad de pagar, pero condicionó la entrega del dinero a que el vehículo quedara en condiciones.

La tensión escaló este viernes cuando el mecánico se presentó en la vivienda de Guardia Vieja casi Albuera. Según el testimonio del damnificado, apenas abrió la puerta comenzó la agresión. Relató que fue golpeado “a piñas”, que lo tomaron del cuello, lo ahorcaron y lo amenazaron de muerte mientras le exigían el pago de la deuda.

El ataque generó alarma en la cuadra. Vecinos advirtieron la situación y dieron aviso a la Policía. En pocos minutos llegaron móviles a la zona y se desplegó un operativo que interrumpió la tranquilidad habitual de la mañana. La intervención policial evitó que la agresión continuara.

La víctima debió ser asistida tras el episodio y radicó la denuncia correspondiente. Hasta el momento no trascendió su identidad.

La investigación deberá determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias exactas del hecho, ocurrido a plena luz del día y en una zona céntrica de la ciudad.