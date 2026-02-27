27 de febrero de 2026 - 18:44

Trágico choque en Godoy Cruz: murió un motociclista tras impactar contra un camión

La víctima, de 34 años, impactó contra un Scania que giraba para ingresar a una empresa en la zona del carril Rodríguez Peña.

Un motociclista murió tras chocar contra un camión en Godoy Cruz

Un motociclista murió tras chocar contra un camión en Godoy Cruz

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un siniestro vial con resultado fatal se registró este martes donde un motociclista falleció luego de impactar contra un camión en el carril Rodríguez Peña, en el departamento de Godoy Cruz.

Leé además

El Estadio Malvinas Argentinas será el escenario de Deportivo Maipú - Godoy Cruz

Confirmado: Deportivo Maipú - Godoy Cruz se disputará en el Malvinas Argentinas

Por Emanuel Cenci
El gigante mundial BYD desembarca en Mendoza

El gigante mundial BYD desembarca en Mendoza con una apuesta por el ahorro extremo y la tecnología

Por Matías Carretero

El hecho ocurrió alrededor de las 16.50, cuando la víctima de 34 años, quien conducía una motocicleta, perdió la vida en el lugar como consecuencia de la violencia del impacto.

De acuerdo con la información oficial, el camión Scania, conducido por un hombre de 68 años, circulaba por la zona y realizó una maniobra de giro hacia la derecha para ingresar a una empresa de la zona.

En ese momento, la motocicleta impactó contra el sector derecho del rodado mayor, a la altura del tanque de combustible. Según las primeras versiones, el motociclista no habría alcanzado a frenar. Producto de la gravedad del choque, el conductor del rodado menor falleció en el lugar.

En la escena trabajó personal policial de la jurisdicción, efectivos de Tránsito Municipal y Policía Vial, bajo la órbita de la Delegación Vial Gran Mendoza. La autoridad judicial competente interviene para determinar la mecánica del hecho y las eventuales responsabilidades.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Godoy Cruz - Deportivo Morón, por la Copa Argentina

¡Despertate, Tomba! Godoy Cruz cayó con Deportivo Morón y quedó eliminado de la Copa Argentina

Por Redacción Deportes
Tres ocupantes de una camioneta fueron asistidos tras un choque en Godoy Cruz.

Una camioneta chocó contra una pasarela en Godoy Cruz y hay tres heridos

Por Redacción Policiales
Suman nuevos tótems para hacer denuncias online: dónde están y cómo funcionan

Suman nuevos tótems para hacer denuncias online: dónde están y cómo funcionan

Por Redacción Sociedad
Primitivo de la Reta al 500, Godoy Cruz (Google Street View)

Trabajaba en un transformador, cayó desde 10 metros de altura y murió en Godoy Cruz

Por Redacción Policiales