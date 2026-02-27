Intentaron robar una camioneta remolcándola con otra y terminaron detenidos. 

El hecho ocurrió en Guaymallén. El vehículo de la víctima no tenía batería y los delincuentes se la llevaron a tiro.

Un intento de robo terminó con dos hombres tras las rejas este jueves por la noche en Guaymallén. Los delincuentes intentaron sustraer una camioneta que se encontraba dañada, utilizando otro vehículo para remolcarla a plena vista de los vecinos.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 en las inmediaciones de la calle Elpidio González. Según el reporte policial, la víctima, una mujer de 47 años, llamó desesperada al 911 al advertir que dos desconocidos se estaban llevando su Ford EcoSport, la cual estaba estacionada en el ingreso de su domicilio.

Según le contó a los oficiales que acudieron al lugar, su camioneta se encontraba sin batería, por lo que no podía ser arrancada. Ante esto, aparentemente los ladrones de 31 y 37 años, decidieron engancharla a una camioneta Dodge y comenzar a remolcarla para concretar el robo.

Con las características aportadas por la dueña del vehículo, desplegaron un operativo. Los sospechosos fueron divisados en la intersección de Elpidio González y Urquiza. Al notar la presencia policial, los hombres intentaron darse a la fuga, pero fueron reducidos a los pocos metros.

La Oficina Fiscal N° 02 dispuso el secuestro de ambos vehículos.