Manejaba a contramano por Guaymallén con más del cuádruple de alcohol permitido

El imprudente conductor fue detenido la noche del jueves. Quedó a disposición de la Justicia.

Un hombre de 40 años fue detenido este jueves por la noche en Guaymallén tras ser sorprendido conduciendo en contramano y con más del cuádruple de alcohol permitido por la ley.

Fuentes policiales indicaron que el hecho ocurrió alrededor de las 20.10 en la intersección de calles 25 de Mayo y Elpidio González (Rodeo de la Cruz), cercano a la lateral sur del Acceso Este.

Embed Personal policial de la Unidad Vial realizaba controles operativos en la zona cuando advirtió que un Renault Fluence circulaba en contramano por 25 de Mayo.

Ante la maniobra peligrosa, los efectivos procedieron a detener la marcha del vehículo e identificar al conductor, C.R.F. (40). Luego se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 2,13 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hombre fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 44°, mientras que el rodado quedó secuestrado a disposición de la Justicia.