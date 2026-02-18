Dolor por la muerte de una conocida periodista y docente de Mendoza

La periodista Liliana Elizondo fue encontrada sin vida este domingo en su casa del barrio Unimev, en Guaymallén , y todo indicaría que fue una muerte natural, según las primeras pericias realizadas. El cuerpo había sido hallado por una mujer que trabajaba en su casa y quien reportó el deceso de la también docente .

Beatriz Liliana Elizondo Cabrera (76) estudió en la Escuela Normal y luego la Escuela Superior de Periodismo, donde obtuvo el título de Licenciada en Comunicación Social, para luego comenzar a ejercer la profesión en el diario Mendoza, donde se desempeñó como redactora hasta el cierre del periódico.

También se trabajó en el Estado provincial, desempeñándose como jefa de prensa de la Dirección General de Escuelas (DGE) y como redactora de Prensa de Gobernación .

Previo a jubilarse, se dedicó a la docencia en colegios secundarios. En 2025 sufrió un ACV.

Amante de los perros y "rockera de la vieja escuela” –muchos la recuerdan como asidua concurrente a recitales de rock nacional-, la Lili Elizondo acostumbraba polemizar sobre temas diversos a través de Facebook.

En las redes sociales sus amigos y conocidos lamentaron su partida. “Chocamos algunas veces, como en tantas otras supimos tener gestos amistosos. Buen viaje Liliana, que visites algún otro bonito paisaje, como los tantos que descubriste con un ticket de avión o colectivo en mano”, apuntó el periodista, músico y escritor Fernando Montaña en Facebook.

“Trabajó en la redacción general del diario Mendoza hasta que cerró. Muy buena onda, combativa, peronista. En mayo iba a cumplir 77 años. Era maestra y socia de Círculo de Periodistas”, cuenta el fotógrafo Miguel Cicconi, quien compartió la redacción del Mendoza.

Se investiga su muerte

Elizondo falleció ayer por la tarde en su casa, ubicada en Tuyúti al 600 de Guaymallén. Según trascendió, una mujer que le ayudaba en las tareas del hogar la encontró sin vida dentro de la vivienda.

Entonces llamó al 911 para reportar la situación y tras la llegada de la policía, llegó al lugar también una ambulancia y un médico del SEC confirmó el deceso de la periodista y docente.

Tras la intervención de la Oficina Fiscal Nº 2 de Guaymallén se ordenaron las pericias del caso por parte de personal de Policía Científica y el traslado al Cuerpo Médico Forense. Allí se determinará la causa de muerte.

El caso está bajo la órbita de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien espera las pericias del caso para avanzar o cerrar el expediente que está calificado por el momento como "averiguación muerte".