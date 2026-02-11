Murió la exdiputada Sandra Mendoza: conmoción y minuto de silencio en el Senado

La dirigente chaqueña falleció este miércoles a los 62 años. El PJ de Chaco confirmó la noticia mientras se debate la reforma laboral en el Senado.

Sandra Mendoza, referente del peronismo chaqueño y exlegisladora nacional, falleció a los 62 años. La dirigente se encontraba internada en la unidad de terapia intensiva de una clínica porteña, donde su cuadro de salud se agravó en las últimas horas.

Mendoza, con extenso recorrido en la función pública, fue diputada nacional por Chaco entre 2009 y 2017. Antes, se desempeñó como ministra de Salud en su provincia natal. Durante casi dos décadas (1990-2009) estuvo casada con el exgobernador Jorge Capitanich, con quien tuvo a sus dos hijas, Guillermina y Jorgelina.

Minuto de silencio para Sandra Mendoza en pleno debate del Senado La noticia de su fallecimiento llegó al Congreso de la Nación en medio de la sesión por la reforma laboral. Fue la senadora peronista Juliana Di Tullio quien interrumpió la jornada para solicitar un minuto de silencio en su honor.

Embed AHORA: Así fue el minuto de silencio en el Senado por la muerte de Sandra Mendoza, ex diputada nacional por Chaco. https://t.co/N5Th5uOAYD pic.twitter.com/YTgQqDNy1x — Breve (@SomosBreve) February 11, 2026 El reconocimiento fue transversal a las fuerzas políticas. La senadora Patricia Bullrich también se sumó al homenaje con sentidas palabras: "He tenido el honor de conocer a Sandra Mendoza. Creo que merece el reconocimiento de todos. Adherirnos a este homenaje, a esta tristeza que está pasando su familia y sus hijos", expresó desde su banca.

Desde el Partido Justicialista (PJ) de Chaco emitieron un comunicado oficial despidiendo a quien fuera una de sus figuras más activas. "Deja una huella imborrable en la vida política y social de nuestra provincia. Su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con las causas que defendió", resaltaron.

El documento del PJ concluyó enviando sus condolencias a la familia: "Acompañamos a sus hijas, su hermana Lichi, demás familiares, amigos y seres queridos, compartiendo la tristeza por su partida y reconociendo el aporte que realizó en su paso por la función pública. Su recuerdo permanecerá vivo en la memoria colectiva y en la historia política de Chaco".