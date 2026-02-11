Reforma laboral: desde la UIM cuestionan el impacto que tendrá en el empleo

La denominada reforma -o modernización- laboral abre un proceso de redefinición de reglas clave en el mundo del trabajo. Entre los ejes centrales aparecen el cambio en el cálculo de las indemnizaciones por despido, la creación de un fondo específico para financiarlas, la flexibilización de la jornada laboral y la introducción del banco de horas.
En su lugar, la reforma propone lo que algunos autores denominan salario productivo, es decir, el salario bruto con sus incorporaciones propias, pero sin esos ítems que históricamente integraron la base indemnizatoria.
“Lo que se plantea es tomar el salario bruto del trabajador y retirar esos agregados que durante años conformaron la base salarial”, señaló el dirigente de la UIM. El objetivo, desde la óptica empresarial, es reducir la incertidumbre asociada al costo de una eventual desvinculación laboral.
El Fondo de Asistencia Laboral y el pago en cuotas
“El esquema prevé una contribución obligatoria del 3% del salario a cargo del empleador”, explicó Comellas. De este modo, si un trabajador percibe un salario de 100, el empleador deberá aportar 3 a ese fondo, mes a mes, durante toda la relación laboral. “Ese fondo se va acumulando y queda como una reserva que se utiliza cuando se produce la desvinculación”, detalló.
Consultado sobre si el aporte es optativo, Comellas fue claro: “Es obligatorio”. Y agregó que esos recursos serán administrados por entidades del sistema financiero habilitadas por la Comisión Nacional de Valores, lo que permitiría que los fondos se actualicen y generen algún rendimiento, protegiéndolos del efecto inflacionario. El sistema, dijo, es similar a modelos utilizados en Estados Unidos y otros países occidentales.
“La lógica es simple: si en lugar de ocho horas se trabajan diez, esas dos horas no se pagan como extras sino que se acumulan para ser compensadas más adelante”, explicó Comellas. En el sistema actual, esas horas adicionales implican un recargo del 50%, lo que incrementa el costo laboral. Con el banco de horas, la compensación podría darse en tiempo libre u otras modalidades, sin impacto salarial directo.
En la misma línea, la reforma introduce una flexibilización de la jornada laboral, permitiendo adecuar la cantidad de horas y la prestación de servicios según la actividad, incluso habilitando el trabajo en días no hábiles. La clave, según el referente empresario, es que exista una “retribución equitativa” sin generar sobrecostos que desincentiven la contratación.
Más negociación individual y menos peso colectivo
Desde la mirada empresarial, la reforma apunta a una relación laboral más flexible y directa. “La idea es que el contrato sea más adaptable, con una negociación más personalizada entre trabajador y empleador”, sostuvo Comellas.
Sin embargo, allí aparece uno de los principales focos de conflicto. Para los sindicatos, este esquema podría debilitar la negociación colectiva por actividad y el rol de las asociaciones gremiales. Comellas reconoció que ese es el eje central del reclamo sindical: el temor a que, al pasar de acuerdos generales a negociaciones individuales, el trabajador quede en una posición más vulnerable. “Por eso la movilización y la fuerte resistencia que se está viendo”, admitió.
“La reforma no aborda ese punto”, señaló. Por el contrario, crea el FAL con una nueva contribución y solo reduce un punto el aporte al sistema de obras sociales, lo que también generó críticas. “No tengo una opinión formada sobre si esto va a lograr formalizar empleo”, reconoció.
El dirigente recordó un proyecto previo de promoción de empleo e inversión para pymes, que proponía otorgar créditos fiscales sobre las contribuciones patronales a las empresas que generaran nuevos puestos de trabajo. “Ese tipo de herramientas sí apuntaban directamente a bajar el costo laboral”, afirmó.
Un debate amplio y todavía abierto
Comellas también cuestionó la forma en que se estructuró la reforma, al incluir en un mismo compendio cambios laborales, previsionales y tributarios. “Desde el punto de vista académico, debería haberse tratado la Ley de Contrato de Trabajo por un lado, las asociaciones sindicales por otro, y la cuestión tributaria en una reforma específica”, sostuvo.
En un contexto de alta informalidad y estancamiento del empleo, la reforma laboral avanza en medio de tensiones políticas, sindicales y empresarias. Para Comellas, el resultado final es aún incierto, pero hay una convicción clara: “La única forma de generar más empleo y más formalización es bajando la carga tributaria sobre el trabajo y sobre la producción. Eso da previsibilidad, y la previsibilidad, con seguridad jurídica, es lo que finalmente genera trabajo”.