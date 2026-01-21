21 de enero de 2026 - 20:52

Crece el empleo en negro y ya supera al trabajo registrado en la Argentina: cuál es el sector más afectado

Según datos del INDEC, el avance de la informalidad laboral se profundizó en el último año, con fuertes caídas en sectores como la construcción y la industria.

Crece el empleo en negro en Argentina: el sector más afectado&nbsp;

Crece el empleo en negro en Argentina: el sector más afectado 

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En la Argentina se profundizó el empleo en negro en el último año y hay sectores que baten récords, como el rubro de las empleadas domésticas, según los datos del INDEC. Además, entre los asalariados privados registrados, las mayores caídas en el empleo corresponden a la construcción (-88.000), industria (-46.000) y transporte y almacenamiento (-38.000).

Leé además

que pasara con el empleo, los salarios y los modos de trabajar en 2026

Qué pasará con el empleo, los salarios y los modos de trabajar en 2026

Por Diana Chiani
La salud de los trabajadores en Argentina dista de ser la ideal: 1 de cada 5 se siente agotado.

Encuesta: uno de cada cinco trabajadores están "quemados", pero es el nivel más bajo desde 2019

Por Verónica De Vita

Sobre este punto, el economista Martín Redrado advirtió que el mundo laboral que viene en la Argentina priorizará a sectores como la energía, el agro, la minería y la tecnología, en detrimento de la construcción y la industria.

Además, el sorprendente dato que arrojan las cifras oficiales es que sobre un total de 22.668.000 puestos de trabajo, los asalariados públicos y privados registrados suman 11.063.000, los no registrados 5.669.000 y los “por cuenta propia”, 5.936.000.

Es decir, si se suma los no registrados y los cuentapropistas, superan a los que están oficializados, lo cual explica el deterioro acelerado del sistema previsional, que el gobierno también tratará de reformar pero solo una vez que pueda avanzar con la reformas laboral y tributaria.

empleada domestica.jpg
Empleada domestica: en febrero llega un aumento de más del 2,6% dividido en dos: 1,3% retroactivo a diciembre y 1,2% retroactivo a enero.

Empleada domestica: en febrero llega un aumento de más del 2,6% dividido en dos: 1,3% retroactivo a diciembre y 1,2% retroactivo a enero.

Con 1.152.000 empleos no registrados, el personal del servicio doméstico encabeza la lista de los no registrados, le siguen los 851.000 de empleados del comercio minorista y mayorista, los 632.000 de agricultura y ganadería y 574.000 de la construcción.

El otro dato saliente es que la precariedad laboral se combinó con una caída del salario real, en especial de los salarios del sector público, de los de convenio y de los trabajadores informales.

Respecto del tercer trimestre de 2023, los asalariados registrados disminuyeron en 222.000 personas y avanzaron los empleados “en negro” en 231.000 personas y en 400.000 los que se desempeñaron por cuenta propia, en su gran mayoría también informales.

Según el grado de informalidad, entre asalariados y cuentapropistas suman poco más de nueve millones, sin derechos laborales, previsionales y sociales. De esta forma, los asalariados en negro en el sector privado representan el 43,8% del total. Entre el trabajo independiente la informalidad es del 64%.

En Agricultura y Ganadería, Construcción, Hoteles y Restaurantes, servicios sociales y de salud privados y personal doméstico son más los asalariados “en negro” que los registrados.

Con empleos por cuenta propia, se destacan el comercio (1.831.000), la construcción (954.000) y la industria manufacturera ( 792.000).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Legislatura de Mendoza busca poner en valor el potencial productivo de los adultos mayores

El valor de los senior: impulsan ley para potenciar la "economía plateada" y la inserción laboral de los +60

Por Redacción Sociedad
Luis Pierrini renunció como secretario de Transporte.

Renunció el mendocino Luis Pierrini como secretario de Transporte de la Nación: "Motivos personales"

Por Redacción Economía
Javier Milei en el Foro de Davos 2026.

Impulso desde Davos: fuertes subas de acciones argentinas en Wall Street tras señales internacionales

Por Redacción Economía
Actividad económica: Pesca fue el sector de mayor baja interanual (-25%).

Fin de la racha: la actividad económica cayó por primera vez desde septiembre de 2024

Por Redacción Economía