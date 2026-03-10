Cómo ganar dinero recomendando productos: Mercado Libre lanza su programa de afiliados en Argentina

La economía digital abre nuevas formas de generar ingresos y una de ellas es la recomendación de productos online. En ese contexto, Mercado Libre lanzó en Argentina su Programa de Afiliados y Creadores , una iniciativa que permite a cualquier persona ganar dinero por sus recomendaciones en redes sociales o canales digitales .

El sistema funciona mediante enlaces personalizados que los usuarios comparten con su audiencia. Si alguien compra un producto a través de ese link, el afiliado recibe una comisión que puede alcanzar hasta el 15% del valor de la venta . Según la empresa, la propuesta busca ampliar las oportunidades de ingresos dentro del ecosistema del comercio electrónico .

La iniciativa se inscribe en el crecimiento de la llamada economía de creadores , donde usuarios, influencers y medios generan ingresos a partir de contenidos digitales.

“La economía de creadores ya es una realidad en Argentina. Con esta apertura buscamos que cualquier persona, desde cualquier punto del país, pueda convertir lo que recomienda todos los días en ingresos reales, de manera simple y segura”, explicó Juan Lavista, vicepresidente de Marketing Commerce de Mercado Libre .

El ejecutivo sostuvo que el comercio electrónico está evolucionando hacia un modelo donde las recomendaciones y el descubrimiento de productos tienen cada vez más peso. “El e-commerce ya no es solo búsqueda, es descubrimiento y oportunidades de ingreso reales a través de recomendaciones”, agregó.

image

El boom global de la economía de creadores

El lanzamiento se da en un contexto de fuerte expansión de este modelo a nivel mundial. Según estimaciones citadas por la compañía, la Creator Economy podría pasar de generar 127.000 millones de dólares en 2023 a más de 528.000 millones en 2030, lo que implicaría cuadruplicar su tamaño en menos de una década.

Dentro de la propia plataforma, el crecimiento también es significativo. Durante 2025, el programa de afiliados de Mercado Libre multiplicó por más de cuatro su base activa a nivel regional y en Argentina el volumen de ventas generado por afiliados creció más de 800% entre el tercer y cuarto trimestre del año pasado.

Además de creadores de contenido, el sistema también apunta a medios de comunicación y publishers que producen guías de compra, rankings o recomendaciones de productos y que pueden monetizar ese contenido sin depender exclusivamente de acuerdos comerciales tradicionales.

Cómo funciona el programa de afiliados

El proceso para participar es simple, gratuito y completamente online. El primer paso es elegir un producto publicado en Mercado Libre y generar un enlace personalizado desde la cuenta del usuario.

Ese link puede compartirse luego en redes sociales, blogs, sitios web o incluso en aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Si otra persona realiza una compra a partir de ese enlace, el afiliado recibe una comisión que se acredita directamente en su cuenta de Mercado Pago.

Una particularidad del sistema es que la comisión también puede aplicarse a ventas indirectas: si el usuario entra al marketplace a través del enlace de afiliado y termina comprando otro producto, el creador recibe igualmente una ganancia.

La inscripción no requiere ser influencer ni contar con una gran cantidad de seguidores, aunque quienes superen los 10.000 en plataformas como Instagram o TikTok pueden acceder a campañas especiales que también pagan por visualizaciones de contenido.