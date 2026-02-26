26 de febrero de 2026 - 12:51

Mercado Libre se muda a China y llega a competir con gigantes globales

Mercado Libre refuerza su estrategia internacional con un centro logístico en China para mejorar precios y competir en el ecommerce regional.

El nuevo centro en China permitirá ampliar la oferta de productos con precios más competitivos en la región.

El nuevo centro en China permitirá ampliar la oferta de productos con precios más competitivos en la región.

Mercado Libre avanza con una estrategia centrada en China y busca reforzar su posicionamiento en el comercio internacional. La empresa abrió su primer centro de fulfillment en ese país para mejorar la logística y competir con plataformas globales que ganan presencia en América Latina.

La iniciativa forma parte de la hoja de ruta para 2026, que incluye más inversión en comercio transfronterizo, crédito e inteligencia artificial. Con este movimiento, Mercado Libre apunta a mejorar precios, disponibilidad de productos y tiempos de entrega en sus principales mercados.

La apuesta por China para competir con plataformas globales

Según datos publicados por Forbes Argentina, Mercado Libre abrió en diciembre su primer centro de fulfillment en China y ya está enviando productos a sus cinco principales mercados de la región. El nuevo esquema busca escalar el comercio transfronterizo con mayor previsibilidad operativa y ampliar la oferta de productos competitivos en precio.

La compañía considera que el corredor China–América Latina será uno de los principales motores de crecimiento en 2026. La estrategia apunta a tomar mayor control de la cadena de suministro para optimizar costos, mejorar tiempos de entrega y asegurar disponibilidad de inventario en categorías sensibles al precio.

El CEO Ariel Szarfsztejn destacó los resultados del negocio tras la presentación del balance: “Casi US$9 mil millones en ingresos netos en Q4 (+45% interanual), 83 millones de compradores y 78 millones de usuarios activos en Mercado Pago. Niveles record de satisfacción y retención. Más personas y Pymes eligiendo nuestro ecosistema todos los días”.

De acuerdo con la misma fuente, el modelo “fulfilled-from-China” representa una estrategia tanto defensiva como ofensiva, ya que permite sostener precios frente a competidores internacionales y al mismo tiempo mejorar márgenes a partir de mayor escala operativa.

Crédito, tecnología y logística como ejes de crecimiento

Además de la expansión logística, Mercado Libre continuará impulsando su negocio financiero. La empresa alcanzó 77,9 millones de usuarios activos mensuales y registró un fuerte crecimiento en volumen de pagos y activos bajo administración, impulsado por cuentas remuneradas y productos de ahorro.

El crédito se consolidó como uno de los principales motores de crecimiento. El portafolio total llegó a US$ 12.500 millones, con una fuerte expansión en tarjetas de crédito, préstamos a consumidores y financiamiento a comerciantes. Durante el trimestre se emitieron casi 3 millones de tarjetas nuevas, lo que permitió fortalecer el ecosistema financiero de la compañía.

Según Forbes Argentina, la inteligencia artificial también tendrá un rol central en la estrategia. La empresa planea ampliar el asistente para vendedores, mejorar la búsqueda personalizada en el marketplace y desarrollar herramientas financieras más proactivas para aumentar el uso de la plataforma como cuenta principal.

En paralelo, Mercado Libre seguirá invirtiendo en logística, envíos gratis y ventas directas para mejorar la competitividad en precio y surtido, especialmente en categorías estratégicas como supermercado. Estas iniciativas forman parte de un plan que combina escala operativa, tecnología y servicios financieros para sostener el crecimiento en América Latina.

