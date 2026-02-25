Electrodomésticos: más oferta y menos ventas inciden en la baja de precios

El mercado de electrodomésticos muestra una tendencia a la baja relativa en los precios en un contexto de inflación en alza. Aunque no se trata de una situación generalizada, en muchos de estos productos se ha verificado una disminución de costos o al menos un incremento menor, explicada por diversos factores. Aunque con cierto repunte, el consumo continúa planchado en un marco en que el crédito también se ha caído. Por otra parte, el ingreso de mayor cantidad de productos importados es otra variable que ha incidido en cierta morigeración de precios.

Según el informe publicado por el Indec este miércoles , las ventas totales de electrodomésticos a precios corrientes del cuarto trimestre de 2025 totalizaron en $1.481.311,8 millones (casi un billón y medio de pesos). Así, mostraron una variación negativa de 1,7% respecto al mismo trimestre del año anterior. El acumulado enero-diciembre de 2025 presentó una suba de 36,3% respecto a igual período de 2024. La baja de precios, por otra parte, se verifica en la medición del Indec ya que lo hace a precios constantes y, con excepción de los aires acondicionados, el resto de los productos registraron bajas.

En el cuarto trimestre de 2025, los artículos seleccionados con mayor volumen de cantidades vendidas fueron: Pequeños electrodomésticos , Ventiladores, Teléfonos celulares, Equipos de aire acondicionado, Televisores, TV LED, smart TV, LCD, Heladeras con y sin freezer, Equipos de audio, Lavarropas, Cocinas eléctricas, hornos eléctricos y microondas y Calefones y termotanques.

De acuerdo con datos de Nielsen IQ, el 2025 el sector estuvo impulsado por la apertura comercial, una mayor disponibilidad de productos y precios relativos más bajos. El año pasado, según la consultora, el acceso al crédito para las familias motorizó al sector, aunque este año es un factor que todavía aparece en falta. Los electrodomésticos se posicionaron como uno de los rubros más dinámicos del año junto a autos y motos, pero en contraste con el desempeño en baja de otros segmentos del consumo masivo.

Según Andrés, un vendedor de una conocida casa de electrodomésticos , se ha verificado una baja de precio en un marco de oferta de productos. El fenómeno, aclaró, se observa con mayor claridad en el segmento tecnológico donde la disponibilidad de bienes importados y la competencia entre marcas presionan los valores hacia abajo. Este rubro tuvo una quita de aranceles de importación el año pasado así como una baja de impuestos internos, lo que incidió directamente en precios.

Santiago, ejecutivo de ventas de otra marca que opera en el centro de Mendoza, sumó que si bien hay movimiento en cuanto a ventas, las cuotas se frenaron a partir de diciembre, las opciones de financiación son bajas y casi todas conllevan un interés. El economista Nicolás Aroma del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza, destacó que en 2026 el escenario cambió y que aunque el crédito había empezado a caer a partir de junio, se cerró en diciembre y en la actualidad está es muy bajo.

“El mercado enfrenta niveles elevados de mora y una oferta crediticia estancada, lo que limita la capacidad de compra”, analizó Aroma. El valor de heladeras, computadoras y celulares obliga a repartir el pago y las tasas de interés hoy no son favorables. A esto se suma un deterioro del poder adquisitivo y un enfriamiento de la actividad económica, que impactan directamente en el mercado de electrodomésticos.

image Fuente: Indec

En el plano financiero, proyecciones ubican la inflación anual en torno al 30% en un escenario adverso, los costos del crédito incorporan incertidumbre sobre esa estimación, además del riesgo asociado a la morosidad y a los bajos niveles de ingresos. Esta combinación eleva las tasas y desalienta tanto la demanda como la oferta de financiamiento.

En este contexto, el informe del Indec discriminó las ventas de electrodomésticos y artículos para el hogar según el medio de pago. En el cuarto trimestre de 2025, las ventas totales a precios corrientes realizadas en efectivo representaron el 13% de las ventas totales y mostraron un aumento de 7,9% respecto al mismo trimestre del año anterior.

Por su parte, las efectuadas mediante tarjeta de débito fueron el 12,6% de las ventas totales y tuvo una variación positiva de 26,8% respecto al cuarto trimestre de 2024. Las ventas totales a precios corrientes abonadas con tarjeta de crédito sumaron el 55,1% de las ventas totales y una variación negativa respecto al mismo trimestre del año anterior de 5,7%.

Por último, las realizadas mediante otros medios de pago (billeteras virtuales, códigos QR, vales, cuponeras, gift cards y ticket canasta) sumaron el 19,4% del total y reflejaron una caída de 9,6% respecto al cuarto trimestre de 2024.