17 de febrero de 2026 - 12:30

Este electrodoméstico queda en "stand-by" y sigue consumiendo aunque parezca apagado

Electrodomésticos. Muchos hogares pagan más luz sin saber que varios equipos siguen consumiendo energía en modo stand-by.

Este electrodoméstico queda en stand-by y sigue consumiendo aunque parezca apagado
Por Andrés Aguilera

Leé además

ni caminar ni bicicleta fija: el ejercicio simple para el corazon y la circulacion de adultos mayores

Ni caminar ni bicicleta fija: el ejercicio simple para el corazón y la circulación de adultos mayores

Por Daniela Leiva
que comer esta semana: 5 recetas faciles, rapidas y sin harina para hacer del 16 al 20 de febrero

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, rápidas y sin harina para hacer del 16 al 20 de febrero

Por Daniela Leiva

Qué es el consumo fantasma y por qué importa

El consumo fantasma ocurre cuando un electrodoméstico sigue utilizando energía aun estando aparentemente apagado.

Sucede en equipos con luces indicadoras, relojes digitales o sistemas de encendido remoto. Ese gasto es bajo de manera individual, pero sostenido durante todo el año.

image

En conjunto, puede representar hasta un 10% del consumo eléctrico residencial, según estimaciones técnicas internacionales.

En Argentina, donde las tarifas eléctricas vienen ajustándose, ese porcentaje impacta directamente en el presupuesto mensual.

Qué electrodomésticos suelen quedar en stand-by

El televisor es uno de los principales responsables del consumo en stand-by doméstico.

También quedan activos decodificadores, equipos de audio, microondas con reloj digital y consolas de videojuegos.

Las notebooks conectadas permanentemente al cargador mantienen un flujo eléctrico constante.

Incluso algunos aires acondicionados modernos conservan sistemas electrónicos activos para responder al control remoto.

Cuantos más dispositivos conectados haya, mayor será el gasto acumulado silenciosamente.

Cuánto puede impactar en la factura de luz

Un solo aparato en stand-by consume pocos watts, pero durante 24 horas diarias.

Multiplicado por varios dispositivos y por 365 días, el número deja de ser marginal.

Ese consumo continuo puede sumar varios kilovatios mensuales sin que el usuario lo perciba.

En contextos de reducción de subsidios energéticos, ese detalle se traduce en mayor factura eléctrica. El impacto no es dramático, pero sí constante y evitable.

image

Cómo reducir el gasto sin resignar comodidad

La forma más simple es desconectar completamente los equipos cuando no se usan. Otra opción práctica es utilizar zapatillas eléctricas con interruptor general.

Así se corta el suministro a varios dispositivos al mismo tiempo, reduciendo el consumo innecesario.

También conviene revisar cargadores enchufados sin uso, ya que continúan demandando energía mínima.

Pequeños cambios en hábitos diarios pueden disminuir el gasto eléctrico anual sin afectar el confort.

Controlar el stand-by no resolverá toda la factura, pero suma dentro de una estrategia integral de ahorro energético doméstico.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

para que sirve el relieve que tienen algunas tapas de gaseosa y casi nadie aprovecha

Para qué sirve el relieve que tienen algunas tapas de gaseosa y casi nadie aprovecha

Por Ignacio Alvarado
si usas el aire acondicionado asi, tu factura se dispara (y hay una forma simple de evitarlo)

Si usás el aire acondicionado así, tu factura se dispara (y hay una forma simple de evitarlo)

Por Andrés Aguilera
La tostadora pasó de moda. Conocé el electrodoméstico que la destronará en 2026. 

La tostadora pasó de moda: el nuevo electrodoméstico que la reemplaza

Por Sofía Serelli
no tires los mapas viejos: 3 ideas originales para convertirlos en decoracion moderna

No tires los mapas viejos: 3 ideas originales para convertirlos en decoración moderna

Por Ignacio Alvarado