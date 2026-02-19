Las perchas no las tires, tenés un tesoro en casa: cinco formas ingeniosas de usarlas fuera del placard

Seguro tenés decenas de perchas en el placard, pero probablemente nunca imaginaste que una de ellas podría ser un verdadero tesoro para ordenar tu cocina o tu baño . Este objeto cotidiano, muchas veces subestimado, esconde secretos de organización que te permitirán ganar espacio y evitar el desorden sin gastar un solo centavo.

Las perchas de ropa son una herramienta indispensable para mantener el orden de chaquetas y camisas dentro del placard. Sin embargo, su utilidad trasciende las puertas del dormitorio y puede aplicarse de formas creativas para mejorar la funcionalidad de otros ambientes de la casa.

Uno de los mayores desafíos en los hogares modernos es mantener las superficies despejadas. Una mesada de cocina abultada no solo dificulta el trabajo al cocinar, sino que genera una sensación visual de caos que puede evitarse con un simple ajuste manual.

La percha de alambre puede transformarse en un soporte excelente para el rollo de papel de cocina . El procedimiento es sencillo: basta con cortar la percha de alambre por la mitad para poder introducir el rollo. De esta manera, los extremos cortados desaparecen dentro del cartón del papel, quedando totalmente ocultos a la vista.

Lo más interesante de este truco es su versatilidad logística. La percha se puede colgar en lugares prácticos y discretos, permitiendo que el papel se desenrolle con facilidad sin ocupar espacio valioso sobre la superficie de trabajo. Además, este mismo sistema es ideal para organizar y colgar los paños de cocina de forma ordenada.

Del baño al placard: soluciones para el desorden diario

El baño es otro espacio donde la percha de alambre demuestra su practicidad, funcionando como un toallero alternativo de bajo costo. Pero su utilidad no se limita a la higiene; para quienes disfrutan de la lectura en la bañera, una percha puede servir como un ingenioso revistero para tener el material de lectura siempre a mano durante un baño prolongado.

image

Fuera de la zona de aseo, este objeto ayuda a resolver un problema que suele aparecer cada año: el enredo de las luces decorativas o navideñas. Envolviendo las luces firmemente alrededor de la percha y fijando los extremos con cinta adhesiva, se garantiza que se guarden sin nudos. Al momento de volver a usarlas, se desenrollarán con total fluidez.

Cómo organizar tu calzado de forma inteligente

Aunque no reemplaza la estructura de un zapatero completo, la percha es una gran aliada para ahorrar espacio en la guarda de calzado ligero. Es especialmente útil para colgar sandalias o chanclas, permitiendo que estos artículos se almacenen de forma cómoda y ocupen menos lugar en el piso o los estantes.

image

Finalmente, las perchas también tienen un potencial estético que pocos aprovechan. Pueden ser utilizadas para presentar flores de forma decorativa, dándole un toque rústico y original a diferentes rincones de la vivienda. Estos pequeños cambios demuestran que, con un poco de ingenio, un objeto básico puede tener un impacto positivo en la economía y la organización del hogar.