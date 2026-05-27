El "Messi de las antigüedades": quién es el guardián de los tesoros mendocinos

Después de 7 décadas de dedicarse a la profesión de anticuario y con 92 años , Ángel Alfonso Lembo recorrió el Museo del Área Fundacional (MAF) para reencontrarse con objetos y antigüedades que él mismo donó al museo y que en algún momento formaron parte de su vida.

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Acompañado de su hija Lilian (quien lo catalogó como “ el Messi de las antigüedades ”), el reconocido anticuario y coleccionista visitó el museo en silla de ruedas y recordó con cariño las historias, relatos y fragmentos de identidad detrás de los objetos expuestos .

Ángel Lembo inició en la profesión de anticuario siendo muy joven .

“Empecé por las tazas, me encantaba coleccionar tazas porque me encanta tomar el té en tazas finas inglesas, francesas o alemanas”, recordó Ángel .

Durante muchos años fue un referente en el ambiente anticuario mendocino. El coleccionista participó en ferias y ventas de garaje en la Quinta Sección y tuvo un local sobre la calle Necochea donde vendía ropa fina para hombres.

Según su hija, Ángel incluso viajaba para conseguir las piezas. “Él sabía e intuía la pieza que tenía en su mano” explicó sobre el conocimiento de su padre.

Ángel transmitió su pasión por la historia, las antigüedades y el patrimonio a sus hijos Lilian y Jorge, quienes aún mantienen con mucho cariño el legado de su padre.

“Escucharlo los domingos en familia contar sus historias era fascinante. Todo lo relataba como si fuera un cuento”, contó Lilian Lembo, su hija. “Ama lo que hacía, ama la historia de Mendoza y de dónde vino cada objeto”, afirmó.

Lilian también recordó con alegría que su padre tuvo la idea de hacer un museo con todas sus antigüedades, pero jamás se concretó. “Toda la vida fue agradecido de todo, de todo lo que compró, de todo lo que coleccionó, de todo lo vivido” resumió su hija.

Ángel Lembo Ángel Lembo en las ventas de garaje que realizaba en la Quinta Sección. MUNICIPALIDAD DE MENDOZA

La importancia para el Museo del Área Fundacional

El Museo del Área Fundacional es un museo arqueológico con exhibiciones que reconstruyen el patrimonio mendocino. Sin embargo, aunque esté abierto al público, la cita de Ángel Lembo con el MAF no fue una visita más.

El coleccionista y anticuario que a lo largo de 70 años buscó, restauró, estudió y preservó objetos antiguos, también dedicó gran parte de su tiempo a desprenderse de ellos. Durante 2 décadas donó artículos, muebles y elementos al MAF, donde ahora pertenecen a la memoria colectiva de los mendocinos.

“Es un hombre muy generoso, muy cálido y muy divertido. Él donó todas esas cosas como patrimonio de Mendoza, de sus orígenes” contó la hija de Ángel, quien lo acompañó en el recorrido.

“Muchos de los objetos que hay en el museo los donó él desde hace 20 o 25 años. Siempre trabajó en pos de la historia de la Ciudad de Mendoza, de quererla y cuidarla patrimonialmente”, destacó la directora del Museo del Área Fundacional, Betina Tamiozo, quien se sumó a la conmovedora tarde.

“La última donación importante fue en 2013, pero aún hoy sigue queriendo donar cosas al museo”, comentó.

Donaciones antigüedades Donaciones de antigüedades hechas por Ángel Lembo al Museo del Área Fundacional. MUNICIPALIDAD DE MENDOZA

Algunas de las donaciones de Ángel Lembo

Las donaciones de Don Ángel Lembo son variadas y no se trata de pocos y contados objetos. Entre ellas se encuentran botellas de gres, una molienda antigua de vino, morteros, filtros de agua, rejas coloniales, faroles, fotografías históricas e incluso una cocinita antigua, entre otros.

Una de las donaciones más significativas para el coleccionista fue un pianoforte. “Haber donado el pianoforte fue algo hermoso y muy significativo para mí. Me encantaba”, confesó Ángel.

Donaciones antigüedades1 Donaciones de Ángel Lembo al Museo del Área Fundacional. MUNICIPALIDAD DE MENDOZA

“Las antigüedades no tienen un dueño fijo, lo interesante es conservarlas. Pasan los años y las antigüedades siguen viviendo”, dijo el anticuario.

“Fue un gusto enorme que pudiera venir. Se acordaba perfectamente de cada objeto que había donado y sus anécdotas siguen siendo riquísimas”, cerró la directora del Museo del Área Fundacional.