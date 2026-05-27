Aunque todavía falta poco más de un mes para el invierno calendario, la temporada de nieve 2026 ya empezó a calentar motores en Mendoza y alta montaña. Y mientras en Las Leñas -el centro de esquí más importante de la provincia- aún no oficializan las tarifas de los pases ni la fecha definitiva de apertura , otros dos complejos muy elegidos por mendocinos y turistas ya dieron el puntapié inicial.

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Se trata de Los Puquios y Portillo (Chile) , pegado al Paso Internacional), desde donde ya confirmaron cuándo arrancará la temporada y cuánto costarán los tickets para disfrutar de la nieve.

Temporada de esquí 2026: cuándo se habilitan las pistas y cuánto costarán los pases

El resort de Montaña del Valle de Uco tendrá tres centros de esquí/ Imagen Ilustrativa

La expectativa en torno a la temporada 2026 es dispar. Tras un otoño frío y con algunas nevadas anticipadas (pocas) en cordillera, muchos fanáticos del esquí , del snowboard y de la nieve comenzaron a organizar escapadas para junio y julio . Y, como ocurre cada año, la gran pregunta pasa por el bolsillo: ¿cuánto costará esquiar este invierno?

Ubicado en plena Alta Montaña mendocina , a unos 185 kilómetros de la Ciudad de Mendoza y muy cerca de Puente del Inca , el parque de nieve Los Puquios ha sido -históricamente- una de las alternativas más elegidas por familias y principiantes . Principalmente porque combina cercanía, costos más accesibles y propuestas recreativas para quienes no necesariamente practican esquí profesional.

Desde el complejo adelantaron que la fecha de apertura de temporada no está confirmada aún. Y, aunque hablan de fines de junio, aclaran que todo dependerá de las condiciones climáticas y de la acumulación de nieve.

LOS PUQUIOS Temporada de esquí 2026: cuándo se habilitan las pistas y cuánto costarán los pases Archivo

Lo que si está confirmado en Los Puquios es el tarifario completo 2026. En lo referido a los pases de temporada, el valor será de 50.000 pesos en temporada baja (desde la apertura hasta el 3 de julio) y de 70.000 pesos en temporada alta (del 4 de julio al 2 de agosto, incluyendo también fines de semana largos y feriados). Las personas, en tanto, con discapacidad tendrán acceso sin cargo.

En cuanto a la escuela de esquí y snowboard, las clases grupales costarán 40.000 pesos, mientras que las particulares arrancarán en 95.000 pesos para una persona y llegarán hasta 190.000 pesos para grupos de tres alumnos.

También quedaron definidos los precios para alquiler de equipos. El combo completo de esquí o snowboard costará 40.000 pesos, mientras que piezas individuales -como botas, tablas o bastones- rondarán entre los 15.000 y 25.000 pesos.

Los Puquios 2026 Temporada de esquí 2026: cuándo se habilitan las pistas y cuánto costarán los pases Gentileza

Entre los servicios adicionales se destaca que el estacionamiento estará incluido en el pase, mientras que lockers, guardería y alquiler de casco tendrán un costo extra de 10.000 pesos.

Nieve artificial, nuevas pistas y más servicios

Otra de las novedades de cara a la temporada 2026 en Los Puquios es la consolidación del sistema de fabricación de nieve artificial, incorporado la temporada pasada tras más de 14 años de estudios climáticos y desarrollo técnico. Actualmente, el complejo cuenta con diez cañones de nieve -manuales y automáticos- que permiten mantener operativas distintas áreas incluso cuando las nevadas naturales son escasas.

Según explicaron desde el parque, esta tecnología permitirá garantizar mejores condiciones en sectores estratégicos como las pistas de aprendizaje, áreas recreativas y el estadio de trineos.

Fin de semana largo en Los Puquios Fin de semana largo en Los Puquios Archivo

Además, para este invierno Los Puquios ampliará distintas áreas del complejo. Entre las novedades más importantes aparecen la expansión del estadio de trineos, nuevas cintas transportadoras para principiantes, mejoras en la escuela de esquí y snowboard y una mayor superficie cubierta con nieve técnica.

Portillo: esquiar en Chile, cada vez más tentador para mendocinos

Del otro lado de la cordillera -apenas se cruza el Paso Internacional Cristo Redentor- y a pocas horas de Mendoza, Portillo (Chile) vuelve a posicionarse como una de las opciones favoritas para quienes buscan combinar nieve, buena infraestructura y una experiencia internacional sin necesidad de viajar demasiado lejos.

El histórico centro de esquí chileno confirmó que abrirá su temporada el 20 de junio y ya publicó las tarifas oficiales para 2026.

En su página web los valores están expresados en pesos chilenos. Tomando como referencia un cambio aproximado de 1 peso chileno equivalente a 1,10 pesos argentinos -aunque la cotización puede variar según el dólar y el tipo de cambio utilizado-, un pase diario para adulto en temporada alta costará unos 67.000 pesos chilenos, es decir, cerca de 74.000 pesos argentinos.

Cuánto cuesta pasar el día de nieve, esquí y comida en Portillo (Chile) Cuánto cuesta pasar el día de nieve, esquí y comida en Portillo (Chile) Gentileza

En temporada baja, ese mismo ticket bajará a 50.000 pesos chilenos (unos 55.000 pesos argentinos).

Los menores de entre 5 y 11 años pagarán 46.000 pesos chilenos en temporada alta (unos 50.600 pesos argentinos) y 35.000 pesos chilenos en baja (38.500 pesos argentinos).

Para los jóvenes de entre 12 y 17 años, el valor será de 52.000 pesos chilenos en alta y 38.000 en baja. Traducido a moneda argentina, rondarán entre 42.000 y 57.000 pesos.

En tanto, los adultos mayores de 65 años tendrán tarifas diferenciadas: 26.000 pesos chilenos en temporada alta y 23.000 en baja, equivalentes aproximadamente a entre 25.000 y 29.000 pesos argentinos.

Temporada ski Portillo 2026

También habrá tickets especiales para estudiantes universitarios de entre 18 y 24 años, quienes pagarán 52.000 pesos chilenos en alta y 44.000 en baja.

Desde el complejo chileno precisaron que la temporada alta comprenderá sábados, domingos, feriados y el período entre el 18 de julio y el 2 de agosto. En cambio, la temporada baja abarcará días hábiles fuera de esas fechas.

Las Leñas, todavía sin definiciones oficiales

Desde Las Leñas, el centro de esquí más emblemático de Mendoza y uno de los más importantes de Sudamérica, aún no difundieron oficialmente ni las fechas de apertura ni las tarifas de los pases para la temporada 2026. Si bien, tentativamente, la intención es abrir entre el 20 y 21 de junio, lo que finalmente condicionará este hito es la cantidad de nieve precipitada.

En ese sentido, se espera que la empresa defina esos detalles más cerca de la fecha de apertura y en función de las condiciones nivológicas.

Las Leñas baja sus precios para captar a las familias Temporada de esquí 2026: cuándo se habilitan las pistas y cuánto costarán los pases Archivo

La expectativa es grande, sobre todo porque Las Leñas concentra buena parte del turismo de nieve premium de Mendoza y Argentina.

Cuánto cuesta esquiar y cuándo abren los centros de esquí en otras provincias

Los otros centros de esquí de Argentina ya comenzaron a vivir la temporada de nieve 2026. Aunque varios complejos todavía no publicaron sus tarifarios definitivos, sí se conocen algunos valores de referencia y fechas tentativas de apertura.

Uno de los casos más esperados es el de Cerro Catedral (Bariloche), considerado el centro de esquí más grande del país. Allí, el pase diario para adultos rondará los 115.000 pesos, un valor similar al de la temporada pasada. A eso hay que sumar alquiler de equipos y ropa, por lo que una jornada completa puede superar fácilmente los 180.000 pesos por persona.

Este invierno, Cerro Catedral ofrece una nueva área de aprendizaje llamada Playpark, pensada para quienes quieren hacer sus primeros pasos en los deportes de nieve. Foto: Prensa Bariloche. Cerro Catedral (Bariloche) Foto: Prensa Bariloche.

En Chapelco (San Martín de los Andes), la apertura está prevista para mediados de junio, siempre sujeta a las nevadas. Aunque aún no hay tarifas oficiales confirmadas, se espera que los precios estén entre los más altos de la Patagonia, en línea con Catedral.

Más accesibles aparecen opciones como La Hoya (Chubut), donde ya se lanzó una preventa de 5 días por 400.000 pesos, mientras que en Batea Mahuida (Villa Pehuenia), el pase diario costará entre 50.000 y 60.000 pesos, dependiendo de la temporada.

También en el Sur, Cerro Castor (Ushuaia), ya promociona paquetes semanales desde unos 800.000 pesos en preventa.