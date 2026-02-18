Un perro lobo irrumpió en plena prueba de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

El animal apareció en el sprint final de la prueba femenina de esquí de fondo y fue retirado por los organizadores.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina D'Ampezzo sumaron este miércoles un episodio inesperado durante la prueba femenina de esquí de fondo, cuando un perro lobo se metió en el recorrido y corrió junto a las deportistas en el sprint final.

El animal apareció en la pista mientras la griega Konstantina Charalampidou y la croata Tena Hadzic disputaban el tramo decisivo hacia la línea de meta. Durante algunos segundos, el perro avanzó detrás de ellas, generando sorpresa entre los espectadores y el personal de la competencia.

Embed Un perro lobo llamado Nazgul sorprendió al irrumpir en la recta final de una prueba de esquí de fondo durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. El inesperado visitante cruzó parte del circuito ante la mirada de atletas y público. pic.twitter.com/8cYN3PtbCJ — Libre Prensa (@Libre_Prensa_) February 18, 2026 El perro llevaba collar y fue retenido poco después por los organizadores, quienes actuaron rápidamente para evitar que entorpeciera el desarrollo de la prueba, que aún tenía varias competidoras por salir a pista.