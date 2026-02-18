Un perro lobo irrumpió en plena prueba de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina D'Ampezzo sumaron este miércoles un episodio inesperado durante la prueba femenina de esquí de fondo, cuando un perro lobo se metió en el recorrido y corrió junto a las deportistas en el sprint final.
El animal apareció en la pista mientras la griega Konstantina Charalampidou y la croata Tena Hadzic disputaban el tramo decisivo hacia la línea de meta. Durante algunos segundos, el perro avanzó detrás de ellas, generando sorpresa entre los espectadores y el personal de la competencia.
El perro llevaba collar y fue retenido poco después por los organizadores, quienes actuaron rápidamente para evitar que entorpeciera el desarrollo de la prueba, que aún tenía varias competidoras por salir a pista.
Este tipo de irrupciones no es inédito en competencias de nieve. En 2022, durante la Copa del Mundo de Esquí Alpino en Bormio, un perro también descendió a gran velocidad por la pista mientras el personal intentaba atraparlo.