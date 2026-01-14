Cuidado con el GPS: siguieron las indicaciones y terminaron atrapadas en una pista de esquí en Andorra

Tres jóvenes taiwanesas siguieron las indicaciones del navegador de su coche y terminaron atrapadas en la nieve.

Siguieron las indicaciones del GPS y terminaron en el medio de la nieve en Andorra

Los sistemas de navegación GPS se han convertido en aliados indispensables para millones de conductores, pero en ocasiones su uso puede llevar a situaciones tan insólitas como peligrosas.

Eso fue exactamente lo que ocurrió a tres turistas taiwanesas que, confiando plenamente en el navegador de su vehículo, terminaron atrapadas en medio de la nieve de una pista de esquí en Andorra.

El episodio tuvo lugar el pasado 6 de enero, cuando los servicios de emergencia de Bordes d’Envalira, cerca de la estación de esquí de Grau Roig, recibieron varias llamadas alertando sobre un automóvil atrapado en la nieve tras salirse de la ruta. Al llegar al lugar, confirmaron una escena poco habitual: un Mercedes negro detenido al pie de una ladera completamente blanca, junto a un cañón de nieve.

Auto atrapado en una pista de esquí Pese a la insólita situación, las turistas modelaron al lado del vehículo atascado Las imágenes del vehículo encallado no tardaron en circular por redes sociales, donde fueron compartidas tanto por su carácter curioso como a modo de advertencia para otros conductores.

Según informó Diari de Andorra, el incidente se debió a indicaciones erróneas del GPS combinadas con la falta de experiencia de la conductora, que siguió al pie de la letra la ruta sugerida por el sistema.

El rescate no fue sencillo, ya que para liberar el coche alquilado y devolverlo a una zona segura se necesitaron tres grúas y más de tres horas de trabajo coordinado. A pesar de la complejidad de la operación, las autoridades lograron garantizar la seguridad de las ocupantes en todo momento. Afortunadamente, no se registraron heridos. Lejos de mostrarse alteradas, las tres jóvenes incluso posaron sonrientes junto al vehículo antes de ser evacuadas, cerrando un episodio que terminó sin consecuencias graves.