El polémico e insólito "vaso" que usó un gaucho en el festival de Jesús María

Un gaucho fue filmado usando el caparazón de un quirquincho como vaso y la escena desató críticas por maltrato animal y encendió el debate.

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, uno de los encuentros de folklore y jineteada más importantes de América Latina, dio que hablar tras la viralización de un video grabado en el predio del evento que desató polémica.

La edición número 60 del festival comenzó el jueves 8 de enero y se extenderá hasta el domingo 18 de enero de 2026, con una nutrida grilla de artistas consagrados y la participación de jinetes de toda la región. Como ocurre cada año, el evento genera una gran cantidad de contenidos virales en redes sociales, aunque en esta ocasión el foco no estuvo puesto en la música ni en la destreza criolla.

El video que desató la controversia muestra a un hombre utilizando el caparazón de un quirquincho o mulita como vaso, del que toma con una pajita mientras baila al ritmo de la música. La publicación fue acompañada por la frase: “Argentina, no lo entenderías”.

Embed Ayer fue el festival de Jesús maría y habia uno tomando directamente de una mulita pic.twitter.com/v403q1X1DE — ElBuni (@therealbuni) January 12, 2026 Un animal con estado de conservación delicado La mulita (Dasypus hybridus) se encuentra categorizada como Casi Amenazada, con una disminución estimada del 20 al 25% de su población en los últimos diez años, principalmente por la pérdida de hábitat y la caza. Actualmente, la especie está registrada en pocas áreas protegidas y es considerada prioritaria para la conservación en países como Uruguay.

Las imágenes reavivaron el debate entre los usuarios de las redes: "Hay gente que confunde domar un potro o cazar un chancho del monte con matar a un animal con 50 millones de años sobre la tierra. Ninguno tiene cerebro, pero el último no tiene perdón", cuestionó un usuario. Otros comentarios apuntaron directamente a la cultura del maltrato: "No te hace más paisano, te hace mas boludo", "Esa es la parte que no me gusta de la "cultura gaucha", un horror. Aguante el folclore, el payador, el locro, las peñas pero sin boludeces de maltratar o matar animales para entretenimiento".