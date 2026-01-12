12 de enero de 2026 - 09:55

Quién es el único artista que logró agotar entradas en el Festival de Jesús María 2026

La organización del evento anunció que ya no hay tickets para el día en que se presenta. Curiosidad: es la misma fecha en la que estará presente Javier Milei.

El artista que agotó una fecha completa del Festival de Jesús María.

El artista que agotó una fecha completa del Festival de Jesús María.

El Chaqueño Palaveccino estará este viernes en el Festival de Jesús María.
El Chaqueño Palaveccino estará este viernes en el Festival de Jesús María.

El Chaqueño Palaveccino estará este viernes en el Festival de Jesús María.

Este viernes 16 tendrá como principal atractivo a El Chaqueño Palavecino, el gran referente del folclore argentino, que estará acompañado por otra importante presentación esa noche.

El cuartetero "Loco Amato" se sumó a una combinación explosiva que resultó decisiva para que el festival registre, hasta ahora, la única noche con localidades llenas.

El anuncio fue realizado este domingo, a través de las redes oficiales del evento, donde se advirtió además sobre la compra de entradas por reventa para evitar estafas. Además de los números centrales, la grilla del viernes incluirá presentaciones de Las Voces de Orán, Cabales, Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.

La visita del presidente Javier Milei a Jesús María 2026: la misma noche del Chaqueño

A esa noche del Chaqueño se suma otro evento especial: el presidente Javier Milei visitará el festival. Así lo confirmó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, durante la visita de este domingo que compartió con su par a nivel nacional, Alejandra Monteoliva.

La edición 2025 del Festival de Jesús María fue la más convocante de su historia, con más de 211 mil entradas vendidas. En la actual edición, ya se contabilizan más de 110 mil tickets entre las primeras noches y las ventas anticipadas, lo que refuerza las expectativas de un nuevo récord de público.

Grilla completa del Festival de Jesús María (viernes 16 de enero, noche récord)

  • Chaqueño Palavecino
  • El Loco Amato
    El Loco Amato estará este viernes en el Festival de Jesús María.
    El Loco Amato estará este viernes en el Festival de Jesús María.

    El Loco Amato estará este viernes en el Festival de Jesús María.

  • Las Voces de Orán
  • Cabales y Canto 4
  • Los Alonsitos
  • Loy Carrizo
