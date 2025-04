La triste despedida del Chaqueño Palavecino que emocionó a sus fanáticos: "Gracias por tanto"

Además, recordó a "Chato" Bazán, otro compañero de ruta que había muerto en 2012. “Los recordaremos siempre, queridos ‘Pocho’ Lazarte y ‘Chato’ Bazán ”, escribió, acompañando sus palabras con un video donde se los veía compartiendo momentos arriba del escenario. "Con la música en el alma, la alegría intacta y compartiendo tantos momentos que nos regaló esta vida. Hoy ya no están físicamente, pero su esencia sigue sonando en cada canción y en cada aplauso", agregó El Chaqueño, visiblemente conmovido. "Gracias por tanto, compañeros de ruta ¡Hasta siempre!" , concluyó en su emotivo homenaje.

En paralelo, El Chaqueño Palavecino volvió a ser noticia en medio de la complicada situación que atraviesa el país. Visitó su paraje natal, Rancho El Ñato, ubicado en el Chaco Salteño, para llevar asistencia a los afectados por la crecida del río Pilcomayo. La localidad, ya castigada por años de abandono, sufrió nuevos embates naturales, y el cantante no dudó en trasladarse hasta allí con mercadería y ayuda.

El Chaqueño Palavecino llega al Festival Rivadavia Canta al País: 40 años de tradición y folclore transgeneracional . (La Voz) El Chaqueño Palavecino se despidió de un querido amigo y colega. (La Voz)

"Están con un problema tremendo que no es novedad de hace tiempo, claro que estamos afectados nosotros porque no podemos ingresar al pueblo. Hace tiempo que la sufrimos cada día más. No se hace un tratado bueno como para canalizar un poco", explicó en diálogo con Cadena 3. Lo acompañó en esta cruzada solidaria su sobrino, el también artista de folklore "El Indio" Lucio Rojas.

La travesía fue dura: Palavecino relató que recorrieron 55 kilómetros en siete horas debido al pésimo estado de los caminos. Rancho El Ñato se encuentra a 20 kilómetros de Santa Victoria Este, donde más de 400 familias tuvieron que ser evacuadas o autoevacuadas por las inundaciones. “Son caminos totalmente anegados, una situación muy compleja”, resumió el músico, reflejando así la crítica realidad que golpea a las comunidades del Chaco Salteño.