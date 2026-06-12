Jairo llega a Mendoza y se presenta con localidades agotadas: "Cantar, para mí, es sinónimo de vivir"

Este sábado 13 de junio , el Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad) será el escenario para recibir a Jairo una vez más en Mendoza. El consagrado intérprete se presentará junto a su banda y la Orquesta Filarmónica de Mendoza , para repasar, con esta formación, los grandes clásicos de su impecable trayectoria de más de 50 años.

“Yo, como público, voy a un teatro y escucho una formación de este tipo y por supuesto que todo se completa, todo se magnifica, todo se hace más hermoso. Lo he hecho antes y para mí es algo muy enriquecedor”, agregó el respetado artista, quien en medio de su gira y de la grabación del segundo volumen de 50 años de música, dialogó con este medio sobre su propuesta, a la que se incorpora también su nieto Fran , hijo de Yaco .

—Habrá una orquesta, con la base que me acompaña habitualmente, que son excelentes músicos, conocen muy bien el repertorio y me acompañan desde hace muchos años. Están conmigo permanentemente, se involucran desde el punto de vista del estilo, la forma musical que yo interpreto... es algo clave para hacer una gira y espectáculos.

Jairo El popular cantante Jairo presenta en Mendoza el espectáculo Jairo Sinfónico.

—¿Cómo es trabajar a la distancia? ¿Es complicada la cocina de este formato?

—Tenemos los arreglos escritos, la mayoría de ellos fueron hechos por Guillermo Cardozo Ocampo, un pianista y creador de la orquesta de la UBA. Conoce las canciones porque está conmigo desde los 17 años, es hijo de uno de los más grandes músicos que ha tenido la Argentina, Oscar Cardozo Ocampo, un queridísimo amigo mío. Bueno, se envían los arreglos y luego las orquestas o grupos hacen sus ensayos con el repertorio que se envía. Son músicos que tienen una gran capacidad de adaptación, por supuesto que son todos excelentes lectores, así que en este sentido no hay ningún tipo de problema. Son músicos de formación, de atril, así que siempre es un placer tocar con ellos. Cuando nos reunimos en los ensayos es conmovedor, tiene otro carácter, porque es el descubrimiento de un sonido nuevo y conectar con ellos y estar a la altura de lo que proponen no es solo un desafío, tiene algo de placentero también, algo hermoso para un intérprete. Es muy linda la cocina de este formato, complicada en la medida en que se trabaja rápido, pero hay confianza. Los músicos que se incorporan aportan su saber hacer, cada uno es gente muy muy preparada y no hay improvisación posible, está todo muy trabajado.

—El espectáculo recorre, de algún, más de 50 años de trayectoria…

—Cuando empecé a cantar no pensaba que llegaría a cantar tantos años y con la misma vigencia y con el mismo entusiasmo. Han pasado más de 50 años desde que grabé mi primer disco como cantante profesional y, afortunadamente, el entusiasmo, que es vital para nuestro trabajo, permanece inalterado. Siempre estoy con el deseo de subir al escenario y cantar. Cantar, para mí, es sinónimo de vivir, está directamente relacionado, no podría vivir sin cantar…

—¿Fue sencillo elegir el repertorio?

—Para este repertorio he elegido canciones de distintos momentos de esta trayectoria. Hago una selección lo más criteriosa posible en cuanto a los estilos, las tonalidades, las temáticas de las letras, para que resulte un concierto coherente. Es ardua la selección, sí, porque al prolongarse la carrera, el repertorio se ha ido acumulando. Yo soy un cantante que grabo permanentemente y que va incorporando obras, que son cantadas en los conciertos nuevos, incluso antes de ser grabadas.

Jairo El popular cantante Jairo.

Aporte familiar: el nieto de Jairo, presente

—Además de compartir carrera con Yaco, su hijo, se suma su nieto Francisco…

—Yaco fue el único que manifestó su deseo de seguir el camino de la música, algo que fue muy importante para mí, porque fue una elección propia; de hecho, mis otros tres hijos no se dedican a la música, aunque a todos nos gusta mucho la música. Yaco se inclinó por tocar instrumentos y comenzó a estudiar y a trabajar en eso. Y ahora se ha incorporado también su hijo Francisco, que nos ha sorprendido con un talento extraordinario. Me conmueve mucho cada vez que salimos al escenario y tengo la oportunidad de cantar con Fran, es excepcional. Es muy difícil explicar lo que uno siente en ese momento porque es una mezcla de cosas, va más allá de lo estrictamente técnico, es más relacionado con lo emocional; y además si lo hace con el estilo, el talento y la musicalidad, el timbre hermoso de voz que tiene… es conmovedor y una satisfacción y una alegría muy grandes. Es como un regalo que me ha hecho la vida para los últimos años de mi carrera (se emociona) y voy a seguirlo muy de cerca ahora cuando empiece su carrera como solista. Además, quiero elogiar el pseudónimo que eligió, "Fran Posse", el apellido de su mamá, que falleció muy joven (NdeR: la actriz Agustina Posse), una mujer adorable. Este homenaje tan espontáneo de parte de Fran me parece algo extraordinario, maravilloso, que habla de su nobleza también.

—¿Cómo es reunir tres generaciones en el amor de la familia y en la pasión por la música?

—La música es algo que ha estado siempre presente en nuestra casa, porque yo he cantado toda mi vida. Cuando formamos el núcleo familiar, con mi mujer y los cuatros chicos, la música era un componente muy importante, entonces no costó mucho que alguno de ellos mostrara inclinación por la música, fue bastante natural, el ámbito era muy propicio para que sucediera algo así. Y descubro con placer y gran emoción que lo hacen con una profundidad y una sinceridad con respecto al arte que a mí me conmueve. Me siento reflejado en los sentimientos más lindos y más hermosos que fueron los que me llevaron un día a cantar.

—¿Es usted responsable de esto o se declara inocente?

—(Risas) Creo que ellos eligieron por ellos mismos el camino del arte, de la música… Lo que pasa es que, es cierto, cuando mi nieto decidió dedicarse a la música, encontró un eco muy favorable en nosotros y de gente que ya trabajaba profesionalmente. Seguramente él habrá tomado nota de muchas cosas y seguro le servirá para su carrera, para lo que haya decidido hacer.