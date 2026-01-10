10 de enero de 2026 - 08:40

Jesús María 2026: quiénes cantan hoy, sábado 10 de enero, y dónde verlo online

Con gran convocatoria, sigue adelante el festival de doma y música con su 60° edición. Hay destacados artistas de folclore, cuarteto y cumbia.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Entre los destacados artistas y bandas, aparecen en la grilla 2026 consagrados como El Chaqueño Palavecino, Soledad Pastorutti, Raly Barrionuevo, Los Manseros Santiagueños, Luciano Pereyra, Jorge Rojas y Los Nocheros, pero hay apertura a la nueva camada encabezada por Maggie Cullen, Nahuel Pennisi y Campedrinos, por ejemplo.

Por el lado de la cumbia se presentarán Los Palmeras, Ke Personajes y La T y la M. Gran participación también tendrá el cuarteto, gracias a La Konga, Q’ Lokura, Los Herrera, Desakt2, LBC y Euge Quevedo.

Una revelación de este año en Jesús María será Cazzu, la cantante de trap que el año pasado sorprendió con un álbum de fusión de ritmos folclóricos titulado "Latinaje".

Quiénes cantan hoy, sábado 10 de enero, en el festival de Jesús María 2026

  • Abel Pintos
  • Los Nocheros
  • Los Herrera
  • Los Trajinantes
  • Sant2
  • Mati Rojas
  • Espectáculo de campo: “Vientos de chacarera”
Abel Pintos

Dónde ver online y TV el festival de Jesús María 2026

La Televisión Pública transmitirá en vivo del Festival de Doma y el Folclore de Jesús María 2026 en el marco del programa “Se siente Argentina”, hasta las 3 de la madrugada.

Además, Jesús María se puede ver y escuchar por Canal 10 de Córdoba y Cadena 3.

JESÚS MARÍA 2026: GRILLA DE ARTISTAS, DÍA POR DÍA

-Jueves 8 de enero: CANCELADO POR TORMENTA.

-Viernes 9 de enero: Los Palmeras, Q’ Lokura, Destino San Javier, Los 4 de Córdoba, Ángelo Aranda, Lautaro Rojas, DJ Fer Palacios. Espectáculo de campo: La maratón del folklore.

-Sábado 10 de enero: Abel Pintos, Los Nocheros, Los Herrera, Los Trajinantes, Sant2, Mati Rojas. Espectáculo de campo: “Vientos de chacarera”.

Los Nocheros&nbsp;

-Domingo 11 de enero: Lázaro Caballero, Christian Herrera, Piko Frank, Lucas Sugo, Campedrinos, Magui Olave. Espectáculo de campo: tropillas entabladas.

-Lunes 12 de enero: Los Tekis, La T y la M, Ke Personajes, Diableros Jujeños, Kepianco, Ceibo. Espectáculo de campo: tropillas entabladas.

-Martes 13 de enero: Sergio Galleguillo, LBC y la Euge Quevedo, Juan Fuentes, Carafea y Jessica Benavidez. Espectáculo de campo: tropillas entabladas.

Soledad Pastorutti cantará el 15 de enero en Jesús María 2026

-Miércoles 14 de enero: Luciano Pereyra, La Konga, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y La Callejera. Espectáculo de campo: Escuadra Ecuestre Herencia Criolla “El alma al galope”.

-Jueves 15 de enero: Soledad Pastorutti, el Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Los Carabajal, Orellana Luca y Chequelo. Espectáculo de campo: tropillas entabladas.

Luciano Pereyra

-Viernes 16 de enero: El Chaqueño Palavecino, El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.

-Sábado 17 de enero: Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu, Ulises Bueno, Guitarreros y La Clave Trío.

-Domingo 18 de enero: Los Manseros Santiagueños, Raly Barrionuevo, Dúo Coplanacu, DesaKta2, Flor Paz y Simón Aguirre.

El Chaqueño Palavecino

