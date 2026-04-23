Qué fue de la vida de la actriz que interpretó a Paty en el Chavo del 8: Así luce a los 68 años

Uno de los programas de televisión que marcaron un antes y un después en el mundo del entretenimiento en América Latina fue 'El Chavo del 8' , creada y protagonizada por Roberto Bolaños, quien dio vida al ' Chavo ', y entre sus personajes más recordados es el 'Paty', quien en la trama era la novia del niño huérfano que vivia en el departamento 8

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El personaje de 'Paty' fue interpretado por la actriz mexicana, Ana Lilian de la Macorra Apellániz , quien al finalizar el programa, en 1980, desapareció del mundo del espectáculo, y más de 40 años desde que terminó así es como luce la actriz a su 68 años. Te sorprenderá a lo que se dedica tras dejar el mundo de la actuación.

Qué fue de Ana Lilian de la Macorra, la actriz que interpretó a 'Paty' en 'El Chavo del 8'

La actriz obtuvo el papel de 'Paty' luego de que perdiera su trabajo en Televisa, tras obtuvo un puesto como editora en los programas de Roberto Bolaños, 'El Chavo del 8' y 'El Chapulin Colorado'; en 1978, Bolaños le ofrece el papel, ya que ninguna de las personas que realizó el casting daba la apariencia de una niña.

La aparición del personaje de 'Paty' fue una gran sensación para los televidentes, ya que era la novia del 'Chavo', y realizó diversos capítulos entre 1978 y 1979, y así como en las canciones de 'El Chavo del Ocho: la canción «Eso, eso, eso'y 'El Día de San Valentín Parte 1'.

El Chavo del 8 La actriz de El Chavo del 8 se alejó del espectáculo luego de interpretar a Paty. Web

Embed - El Chavo conoce a Paty

Fue a finales de 1979, que Ana Lilian de la Macorra Apellániz abandonó el programa para estudiar psicología en Estados Unidos, a pesar de que le ofrecieron un contrato exclusivo con un buen salario para permanecer en el programa.

Fue en la Universidad de Baltimore donde la exactriz mexicana realizó sus estudios, institución en la que también obtuvo una maestría en psicoterapia. Tras finalizar sus estudios, Ana Lilian trabajo en diversas clínicas en Estados Unidos, y años después regresó a la Ciudad de México, donde abrió su consultorio particular.