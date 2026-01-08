Mirá el capítulo nunca antes visto del "Chavo del 8": tiene más de 40 años y es en Cancún

Qué dijo Jujuy Jiménez sobre la serie que protagoniza con Barbie Vélez: "Es un culebrón"

El fanático, conocido en redes como scoobyonda, logró rescatar el material desde una cinta VHS. La grabación estuvo perdida durante décadas y recién ahora pudo ser digitalizada y compartida, generando una ola de nostalgia entre distintas generaciones.

El fragmento recuperado dura poco más de 19 minutos, aunque presenta un recorte en el inicio que impide conocer cómo comienza la historia. Aun así, el ritmo clásico del programa permite engancharse rápidamente y reconocer la dinámica habitual de la vecindad, esta vez trasladada a un entorno playero.

¡Atención! Aparece un episodio perdido de El Chavo del Ocho. No fue solo Acapulco: El Chavo del Ocho y la vecindad también visitaron Cancún . El coleccionista puertorriqueño “scoobyonda” localizó una grabación parcial de Chespirito con el elenco en la playa. pic.twitter.com/PMPCx7gLkC

La grabación comienza con el Profesor Jirafales mientras lidera lo que parece ser una excursión escolar junto a los chicos de la vecindad. En el episodio llaman la atención dos ausencias, la de Quico y Don Ramón. Esto permitió ubicar el episodio hacia fines de los años 70 o comienzos de los 80, cuando ambos actores ya se habían alejado de la serie.

En escena aparecen El Chavo, La Chilindrina, La Popis, Ñoño y Godínez, mientras hacen sus característicos chistes pero, en esta oportunidad, relacionados al mar. Como es costumbre, el Profesor termina perdiendo la paciencia y concede un recreo que deriva en nuevos enredos.

Uno de los momentos más impactante del fragmento es la aparición de Doña Clotilde, quien se convierte en blanco de burlas por su traje de baño. Luego, en una segunda secuencia más breve, la historia se cruza con un picnic donde aparecen el Señor Barriga, Doña Nieves y el Doctor Chapatín.

El cierre del episodio tiene un tono especialmente emotivo: los “niños” juegan con un frisbee mientras los adultos confunden el objeto con un platillo volador.