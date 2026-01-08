8 de enero de 2026 - 11:29

Mirá el capítulo nunca antes visto del "Chavo del 8": tiene más de 40 años y es en Cancún

El responsable del hallazgo fue un coleccionista que logró digitalizar y volver a la vida un VHS con la actuación de Roberto Gómez Bolaños y el equipo.

El Chavo del 8 y un capítulo inédito en Cancún.

El fanático, conocido en redes como scoobyonda, logró rescatar el material desde una cinta VHS. La grabación estuvo perdida durante décadas y recién ahora pudo ser digitalizada y compartida, generando una ola de nostalgia entre distintas generaciones.

El fragmento recuperado dura poco más de 19 minutos, aunque presenta un recorte en el inicio que impide conocer cómo comienza la historia. Aun así, el ritmo clásico del programa permite engancharse rápidamente y reconocer la dinámica habitual de la vecindad, esta vez trasladada a un entorno playero.

De qué trata el episodio inédito de “El Chavo del 8”

La grabación comienza con el Profesor Jirafales mientras lidera lo que parece ser una excursión escolar junto a los chicos de la vecindad. En el episodio llaman la atención dos ausencias, la de Quico y Don Ramón. Esto permitió ubicar el episodio hacia fines de los años 70 o comienzos de los 80, cuando ambos actores ya se habían alejado de la serie.

En escena aparecen El Chavo, La Chilindrina, La Popis, Ñoño y Godínez, mientras hacen sus característicos chistes pero, en esta oportunidad, relacionados al mar. Como es costumbre, el Profesor termina perdiendo la paciencia y concede un recreo que deriva en nuevos enredos.

Uno de los momentos más impactante del fragmento es la aparición de Doña Clotilde, quien se convierte en blanco de burlas por su traje de baño. Luego, en una segunda secuencia más breve, la historia se cruza con un picnic donde aparecen el Señor Barriga, Doña Nieves y el Doctor Chapatín.

El cierre del episodio tiene un tono especialmente emotivo: los “niños” juegan con un frisbee mientras los adultos confunden el objeto con un platillo volador.

