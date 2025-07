La inquietante "teoría" viral que relaciona a los personajes de "El Chavo del 8" con el purgatorio

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DimeFred2/status/1944991969911984166&partner=&hide_thread=false Hay una teoría que la Vecindad del Chavo del 8 es el purgatorio y cada personaje representa a un pecado capital:



— El Chavo: Gula

— Quico: Envidia

— Sr. Barriga: Avaricia

— Don Ramón: Pereza

— Doña Florinda: Ira

— Prof Jirafales: Soberbia

— La Bruja del 71: Lujuria pic.twitter.com/zW9SQarc2Q — El Zombie II (@DimeFred2) July 15, 2025

El posteo superó los 1.000 retweets y acumuló más de 14.000 “me gusta”, además de cientos de comentarios en los que usuarios debatieron, algunos con humor, otros con escepticismo, la verosimilitud de la hipótesis. “¿Ñoño no representa mejor la gula?”, preguntó uno. “Tenías a Ñoño para la gula, y elegiste al niño que no tenía para comer?”, cuestionó otro. Tampoco faltaron quienes salieron a defender a Quico: “¿Quico la envidia? A ver si Quico tenía mejores cosas las presumía, no enviada a nadie”.