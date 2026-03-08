Las gorras pasaron de moda: así es el nuevo accesorio que es furor en 2026

María Becerra y otros referentes de la moda impulsan el uso de textiles como el tweed y la lana en accesorios que antes eran exclusivamente informales o deportivos.

Adiós a las gorras: esto es lo que se va usar en 2026.

La moda de invierno 2026 introduce un cambio drástico en los accesorios de cabeza. Las gorras tradicionales, habitualmente vinculadas a lo deportivo, ceden su lugar a los gorros de paño con visera corta. Esta renovación estética busca combinar la funcionalidad térmica de las telas clásicas con una silueta urbana que aporta sofisticación a cualquier conjunto invernal.

El invierno 2026 marca el fin del reinado de las gorras de algodón o materiales sintéticos en el guardarropa cotidiano. En su lugar, irrumpen piezas de estructura firme confeccionadas en paño, tweed o lana, materiales que históricamente pertenecieron a la sastrería tradicional y que ahora se adaptan a diseños con visera corta.

image El auge de la versatilidad y los materiales térmicos Este desplazamiento hacia el paño no responde únicamente a un capricho visual, sino a una evolución en la forma en que consumimos moda urbana. El mecanismo detrás de esta tendencia es la búsqueda de un equilibrio entre la protección contra el frío extremo y la necesidad de mantener una imagen pulida. Mientras que la gorra tradicional suele romper la elegancia de un tapado largo, estos nuevos modelos se integran a la perfección gracias a sus texturas que remiten a un estilo más sofisticado y cuidado.

image La paleta de colores para esta temporada se mantiene en la sobriedad, destacando los tonos grises, negros, marrones y beige. Estos colores neutros permiten que el accesorio funcione tanto con un look de jeans y botas como con pantalones de vestir y abrigos estructurados. La versatilidad es, precisamente, la razón de su rápido éxito en el street style global.

Maria Becerra: la celebridad que se sumó a esta tendencia Referentes de la música y la moda, como María Becerra, ya han mostrado este accesorio en ciudades como Nueva York, confirmando su estatus de prenda indispensable. La clave reside en su capacidad para transformar un outfit simple en una propuesta con personalidad sin resignar la comodidad. A diferencia de los gorros de lana convencionales, estos mantienen una forma definida que favorece a diferentes tipos de rostros y peinados.

image Las marcas más influyentes ya han incorporado estas piezas en sus colecciones, desplazando definitivamente a la estética deportiva que dominó años anteriores. Es un accesorio pensado para durar, que utiliza la calidez de los materiales naturales para enfrentar las bajas temperaturas con un aire chic que hasta hace poco parecía exclusivo de las pasarelas. Para integrar este accesorio con éxito, se recomienda combinarlo con: Tapados largos de lana

Camperas de cuero de corte clásico

Bufandas voluminosas en colores contrastantes

Sweaters oversized de punto grueso