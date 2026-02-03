3 de febrero de 2026 - 10:03

Qué hizo María Becerra para que Los del Espacio quieran apartarla del grupo: ¿motivó la separación definitiva?

El grupo de artistas pop urbano está atravesado por distancias, agendas imposibles y vínculos que ya no son los mismos.

Los del Espacio llevan tiempo separados y María Becerra podría haber motivado el fin del grupo.

Los del Espacio llevan tiempo separados y María Becerra podría haber motivado el fin del grupo.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Durante años, Los del Espacio funcionaron como una iniciativa creativa que definió el sonido de toda la nueva generación. Canciones, colaboraciones constantes y una sensación de hermandad artística entre Lit Killah, Tiago PZK, María Becerra, Duki, Emilia, Rusherking y FMK parecía inquebrantable.

Leé además

Llega a Netflix una de las película más esperadas por los fans de Stephen King.

Con 169 minutos en Netflix: la película basada en un libro de Stephen King que obsesiona a los fans del terror

Por Redacción Espectáculos
Charly García llevó el Himno al rock y empujó un debate incómodo sobre cómo puede sonar un símbolo patrio.  

La noche que "bajaron a Charly García" del Acto Central minutos antes y con un teatro repleto

Sin embargo, esa imagen quedó en el pasado. Y ahora, por primera vez, se conoció el verdadero motivo de la separación del grupo.

Embed

“Por cuestiones de la vida, cada uno tomó su rumbo”, explicó. Y enseguida dejó en claro el estado actual del vínculo: “Hoy en día estamos todos desencontrados, es re difícil juntarnos”. No hubo misterio ni metáforas grandilocuentes. Solo una realidad marcada por el paso del tiempo.

El artista, cuyo nombre es Enzo Sauthier detalló cómo es su relación actual con cada integrante y el panorama dejó poco margen para la ilusión de un regreso cercano. “A Lit y a Rusher no los veo hace un mes”, contó. Sobre Tiago, fue aún más claro: “Está de viaje, hace mucho que no lo veo”.

Los del Espacio
Los del Espacio llevan tiempo separados y María Becerra podría haber motivado el fin del grupo.

Los del Espacio llevan tiempo separados y María Becerra podría haber motivado el fin del grupo.

Con María Becerra ya no se lleva

El punto que más ruido generó en redes tuvo que ver con María Becerra. FMK lo dijo sin rodeos: “Con Mari ya no me llevo tanto”. La frase bastó para encender debates, teorías y críticas, sobre todo porque la cantante nunca habló públicamente del tema.

Sobre Emilia Mernes, aclaró que el diálogo existe, pero el contacto no: “Con Emi hablamos, pero no nos vemos hace un montón”. Y en el caso de Duki, la distancia es casi estructural: “El Duko está de gira hace tres años, es muy difícil cruzarlo”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Quién es Paris Hilton. / Instagram

Paris Hilton celebró su colaboración con María Becerra y confesó su amor por el mate: "Mi primera vez"

Por Redacción Espectáculos
Las mejores fotos del actor de Bridgerton, Luke Thompson. 

Las mejores fotos de Luke Thompson: quién es el actor que lidera la temporada 4 de "Bridgerton" en Netflix

Por Redacción Espectáculos
por que internaron de urgencia a peter lanzani: detalles de su estado de salud

Por qué internaron de urgencia a Peter Lanzani: detalles de su estado de salud

Por Redacción Espectáculos
La China Suárez confirmó que buscan un hijo con Mauro Icardi.

La China Suárez reveló que quiere ser madre con Mauro Icardi: "Ojalá que sea..."

Por Agustín Zamora