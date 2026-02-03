Qué hizo María Becerra para que Los del Espacio quieran apartarla del grupo: ¿motivó la separación definitiva?

El grupo de artistas pop urbano está atravesado por distancias, agendas imposibles y vínculos que ya no son los mismos.

Los del Espacio llevan tiempo separados y María Becerra podría haber motivado el fin del grupo.

Durante años, Los del Espacio funcionaron como una iniciativa creativa que definió el sonido de toda la nueva generación. Canciones, colaboraciones constantes y una sensación de hermandad artística entre Lit Killah, Tiago PZK, María Becerra, Duki, Emilia, Rusherking y FMK parecía inquebrantable.

Sin embargo, esa imagen quedó en el pasado. Y ahora, por primera vez, se conoció el verdadero motivo de la separación del grupo.

La revelación llegó de la mano de FMK, en “Fuera de Joda”, el stream de Telefe, donde habló con total honestidad sobre el presente del grupo. Lejos de conflictos explosivos o peleas públicas, el músico describió un escenario mucho más cotidiano y, quizás por eso, más definitivo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fuera de Joda (@fueradejoda) “Por cuestiones de la vida, cada uno tomó su rumbo”, explicó. Y enseguida dejó en claro el estado actual del vínculo: “Hoy en día estamos todos desencontrados, es re difícil juntarnos”. No hubo misterio ni metáforas grandilocuentes. Solo una realidad marcada por el paso del tiempo.

El artista, cuyo nombre es Enzo Sauthier detalló cómo es su relación actual con cada integrante y el panorama dejó poco margen para la ilusión de un regreso cercano. “A Lit y a Rusher no los veo hace un mes”, contó. Sobre Tiago, fue aún más claro: “Está de viaje, hace mucho que no lo veo”.