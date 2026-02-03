Qué hizo María Becerra para que Los del Espacio quieran apartarla del grupo: ¿motivó la separación definitiva?

Durante años, Los del Espacio funcionaron como una iniciativa creativa que definió el sonido de toda la nueva generación. Canciones, colaboraciones constantes y una sensación de hermandad artística entre Lit Killah, Tiago PZK, María Becerra, Duki, Emilia, Rusherking y FMK parecía inquebrantable.
“Por cuestiones de la vida, cada uno tomó su rumbo”, explicó. Y enseguida dejó en claro el estado actual del vínculo: “Hoy en día estamos todos desencontrados, es re difícil juntarnos”. No hubo misterio ni metáforas grandilocuentes. Solo una realidad marcada por el paso del tiempo.
El artista, cuyo nombre es Enzo Sauthier detalló cómo es su relación actual con cada integrante y el panorama dejó poco margen para la ilusión de un regreso cercano. “A Lit y a Rusher no los veo hace un mes”, contó. Sobre Tiago, fue aún más claro: “Está de viaje, hace mucho que no lo veo”.
Con María Becerra ya no se lleva
El punto que más ruido generó en redes tuvo que ver con María Becerra.FMK lo dijo sin rodeos: “Con Mari ya no me llevo tanto”. La frase bastó para encender debates, teorías y críticas, sobre todo porque la cantante nunca habló públicamente del tema.
Sobre Emilia Mernes, aclaró que el diálogo existe, pero el contacto no: “Con Emi hablamos, pero no nos vemos hace un montón”. Y en el caso de Duki, la distancia es casi estructural: “El Duko está de gira hace tres años, es muy difícil cruzarlo”.