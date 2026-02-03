Apartado por Disney: el mal momento de un famoso actor de Marvel tras criticar a Donald Trump

Disney habría apartado a una figura de Marvel por hablar mal de Donald Trump . El actor quedó en el centro de la polémica luego de realizar duras declaraciones contra el presidente de Estados Unidos durante la alfombra roja de los Globos de Oro . Esto complicaría su continuidad en el UCM.

Medios estadounidenses señalaron a Mark Ruffalo, el intérprete de Bruce Banner/Hulk, como víctima de un supuesto “castigo” por su postura política . El conglomerado habría optado por apartarlo de futuras producciones debido a su activismo y a la exposición mediática de sus opiniones contra el presidente estadounidense.

El malestar de Disney se habría originado en el discurso crítico que Ruffalo pronunció en referencia a Trump, a quien cuestionó con dureza por su forma de ejercer el liderazgo y su desprecio por el derecho internacional.

Disney le dijo que no a Mark Ruffalo para "Avengers: doomsday".

Antes de la ceremonia de los Globos de Oro, Ruffalo fue consultado por un cronista sobre el pequeño pin “Be Good” que llevaba en su sac o. Este símbolo formó parte de una campaña impulsada por profesionales del entretenimiento y organizaciones civiles para homenajear a Renée Nicole Good, una mujer asesinada por un agente de inmigración en Estados Unidos , y para visibilizar críticas hacia las políticas de inmigración del gobierno estadounidense.

En su respuesta, el actor explicó que el pin representaba un llamado a “ser buenos los unos con los otros” y a recordar la importancia de humanidad y solidaridad en tiempos de violencia.

Mark Ruffalo on Donald Trump: "The guy is a convicted felon, a convicted rapist, he's a pedophile. He's the worst human being in the world. If we're relying on this guy's morality then we're all in a lot of trouble. I love this country and what I'm seeing here is not America"

Más allá de explicar el significado del símbolo, Ruffalo aprovechó para cuestionar directamente a Donald Trump y a su administración. El actor que le da vida a Hulk aseguró que la situación que vive el país “ya no es normal” y que sentía la necesidad de hablar públicamente, incluso en un evento de la temporada de premios.

En ese contexto, el actor calificó al mandatario con términos extremadamente duros, señalando que sus acciones enviaban “un mensaje al mundo de que las leyes internacionales no importan” y describiendo al expresidente como “la peor persona”.

"Be good", el pin de que usó Mark Ruffalo en los Globos de Oro.

Ruffalo también vinculó la crítica política con la experiencia de terror y miedo que sienten muchos ciudadanos estadounidenses; incluído él.

Hulk no regresará para “Avengers: Doomsday”

Mark Ruffalo confirmó que Hulk no formará parte de “Avengers: Doomsday”, la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel dirigida por los hermanos Russo

. El actor aclaró que no participará del film, aunque dejó abierta la posibilidad de regresar en futuras fases del UCM. Según explicó, no descarta volver a interpretar al gigante verde si surgen proyectos que aporten algo nuevo al desarrollo del personaje.

Marvel reveló quién de los Vengadores clásicos se sumará a "Avengers: Doomsdays". "Avengers: Doomsday". gentileza

El estreno de “Vengadores: Doomsday”, previsto para el 18 de diciembre de 2026, marcará una nueva etapa para la franquicia.

La respuesta de Mark Ruffalo ante los rumores de su despido

Recientemente el actor salió a responder sobre los rumores que apuntan a su despido por parte de Disney, motivado por los discursos que dio contra Donald Trump. “No que yo sepa… tengo una buena relación con ellos”, expresó Ruffalo según el medio estadounidense The News Movement.

Mark Ruffalo responds to rumors that Disney fired him:



"Not that I know of … I have a good relationship with them."



(via @thenewsmovement)

Además, sus colegas Chris Hemsworth (Thor) y Halle Berry (Tormenta en X-Men) agregaron que “no tiene sentido”. Pero que, de ser así, ellos serían los primeros en reclamar dentro de Marvel.