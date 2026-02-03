Apartado por Disney: el mal momento de un famoso actor de Marvel tras criticar a Donald Trump

Medios estadounidenses señalaron aMark Ruffalo, el intérprete de Bruce Banner/Hulk, como víctima de un supuesto “castigo” por su postura política. El conglomerado habría optado por apartarlo de futuras producciones debido a su activismo y a la exposición mediática de sus opiniones contra el presidente estadounidense.
Qué se sabe sobre el conflicto entre Mark Ruffalo, Disney y Marvel
El malestar de Disney se habría originado en el discurso crítico que Ruffalo pronunció en referencia a Trump, a quien cuestionó con dureza por su forma de ejercer el liderazgo y su desprecio por el derecho internacional.
Mark Ruffalo on Donald Trump: “The guy is a convicted felon, a convicted rapist, he’s a pedophile. He’s the worst human being in the world. If we’re relying on this guy’s morality then we’re all in a lot of trouble. I love this country and what I’m seeing here is not America” pic.twitter.com/3Iq50XzHIF
Más allá de explicar el significado del símbolo, Ruffalo aprovechó para cuestionar directamente a Donald Trump y a su administración. El actor que le da vida a Hulk aseguró que la situación que vive el país “ya no es normal” y que sentía la necesidad de hablar públicamente, incluso en un evento de la temporada de premios.
En ese contexto, el actor calificó al mandatario con términos extremadamente duros, señalando que sus acciones enviaban “un mensaje al mundo de que las leyes internacionales no importan” y describiendo al expresidente como “la peor persona”.
Ruffalo también vinculó la crítica política con la experiencia de terror y miedo que sienten muchos ciudadanos estadounidenses; incluído él.
Hulk no regresará para “Avengers: Doomsday”
Mark Ruffalo confirmó que Hulk no formará parte de “Avengers: Doomsday”, la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel dirigida por los hermanos Russo
. El actor aclaró que no participará del film, aunque dejó abierta la posibilidad de regresar en futuras fases del UCM. Según explicó, no descarta volver a interpretar al gigante verde si surgen proyectos que aporten algo nuevo al desarrollo del personaje.
El estreno de “Vengadores: Doomsday”, previsto para el 18 de diciembre de 2026, marcará una nueva etapa para la franquicia.
La respuesta de Mark Ruffalo ante los rumores de su despido
Recientemente el actor salió a responder sobre los rumores que apuntan a su despido por parte de Disney, motivado por los discursos que dio contra Donald Trump. “No que yo sepa… tengo una buena relación con ellos”, expresó Ruffalo según el medio estadounidense The News Movement.