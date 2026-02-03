3 de febrero de 2026 - 11:14

Apartado por Disney: el mal momento de un famoso actor de Marvel tras criticar a Donald Trump

El intérprete de uno de los superhéroes más conocidos de la franquicia había calificado al presidente estadounidense como "la peor persona".

¿Vetaron a un actor de Marvel por sus dichos contra Donald Trump?

¿Vetaron a un actor de Marvel por sus dichos contra Donald Trump?

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Disney volverá a escribir el final de una saga épica.

Tras las críticas: Disney reescribirá el final de una popular saga sobre el universo

Por Redacción Espectáculos
ya estoy operado: peter lanzani subio una reveladora foto en bata desde la clinica

"Ya estoy operado": Peter Lanzani subió una reveladora foto en bata desde la clínica

Por Redacción Espectáculos

Medios estadounidenses señalaron a Mark Ruffalo, el intérprete de Bruce Banner/Hulk, como víctima de un supuesto “castigo” por su postura política. El conglomerado habría optado por apartarlo de futuras producciones debido a su activismo y a la exposición mediática de sus opiniones contra el presidente estadounidense.

Disney le dijo que no a Mark Ruffalo para "Avengers: doomsday".
Disney le dijo que no a Mark Ruffalo para

Disney le dijo que no a Mark Ruffalo para "Avengers: doomsday".

Qué se sabe sobre el conflicto entre Mark Ruffalo, Disney y Marvel

El malestar de Disney se habría originado en el discurso crítico que Ruffalo pronunció en referencia a Trump, a quien cuestionó con dureza por su forma de ejercer el liderazgo y su desprecio por el derecho internacional.

En su respuesta, el actor explicó que el pin representaba un llamado a “ser buenos los unos con los otros” y a recordar la importancia de humanidad y solidaridad en tiempos de violencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarcoFoster_/status/2010712185073262890&partner=&hide_thread=false

Más allá de explicar el significado del símbolo, Ruffalo aprovechó para cuestionar directamente a Donald Trump y a su administración. El actor que le da vida a Hulk aseguró que la situación que vive el país “ya no es normal” y que sentía la necesidad de hablar públicamente, incluso en un evento de la temporada de premios.

En ese contexto, el actor calificó al mandatario con términos extremadamente duros, señalando que sus acciones enviaban “un mensaje al mundo de que las leyes internacionales no importan” y describiendo al expresidente como “la peor persona”.

"Be good", el pin de que usó Mark Ruffalo en los Globos de Oro.

"Be good", el pin de que usó Mark Ruffalo en los Globos de Oro.

Ruffalo también vinculó la crítica política con la experiencia de terror y miedo que sienten muchos ciudadanos estadounidenses; incluído él.

Hulk no regresará para “Avengers: Doomsday”

Mark Ruffalo confirmó que Hulk no formará parte de “Avengers: Doomsday”, la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel dirigida por los hermanos Russo

. El actor aclaró que no participará del film, aunque dejó abierta la posibilidad de regresar en futuras fases del UCM. Según explicó, no descarta volver a interpretar al gigante verde si surgen proyectos que aporten algo nuevo al desarrollo del personaje.

Marvel reveló quién de los Vengadores clásicos se sumará a "Avengers: Doomsdays".
&nbsp; "Avengers: Doomsday".

"Avengers: Doomsday".

El estreno de “Vengadores: Doomsday”, previsto para el 18 de diciembre de 2026, marcará una nueva etapa para la franquicia.

La respuesta de Mark Ruffalo ante los rumores de su despido

Recientemente el actor salió a responder sobre los rumores que apuntan a su despido por parte de Disney, motivado por los discursos que dio contra Donald Trump. “No que yo sepa… tengo una buena relación con ellos”, expresó Ruffalo según el medio estadounidense The News Movement.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cosmic_marvel/status/2018681081474494725&partner=&hide_thread=false

Además, sus colegas Chris Hemsworth (Thor) y Halle Berry (Tormenta en X-Men) agregaron que “no tiene sentido”. Pero que, de ser así, ellos serían los primeros en reclamar dentro de Marvel.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Santiago del Moro anunció que Gran Hermano: Generación Dorada tendrá varias novedades.

Gran Hermano "Generación Dorada": Santiago del Moro presentó el renovado formato

Por Agustín Zamora
Netflix suma una nueva producción de Stranger Things, con los personajes originales pero animados. 

Spin-off animado de "Stranger Things": cómo es y cuándo se estrena en Netflix

Por Redacción Espectáculos
BTS transmitirá su regreso a los escenarios en vivo a través de Netflix. 

"BTS: el comeback" en vivo por Netflix: cuándo y a qué hora verlo en Argentina

Por Redacción Espectáculos
Marius Borg Høiby, hijo de la princesa de Noruega se quedó sin el apoyo familiar para el juicio que podría condenarlo a prisión.

El hijo de la princesa heredera de Noruega se quedó solo antes de su juicio por casi 38 delitos

Por Agustín Zamora