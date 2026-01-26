¿Un posible spoiler? Chris Pratt habló del futuro de Star-Lord en "Avengers: Doomsday"

Chris Pratt dio vida a Peter Quill, líder de los Guardianes de la Galaxia, que podría ser clave para el futuro del multiverso y de la trama de Marvel.

Chris Pratt habló del regreso de Guardianes de la Galaxia en la nueva de Avengers.

“Avengers: Doomsday” llegará a los cines este año y promete reunir a figuras clave del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Entre los nombres que generan mayor expectativa aparece el de Star-Lord, cuyo futuro quedó abierto tras la escena poscréditos de Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Ahora Chris Pratt dio un nuevo detalle que muchos consideraron un spoiler.

Hacia el final de la última entrega de la saga Peter Quill decide quedarse en la Tierra y llevar una vida alejada de la acción. En una entrevista con ScreenTime, Chris Pratt se refirió al presente emocional de su personaje y a la posibilidad de volver a verlo en la próxima película de los Vengadores.

El actor explicó qué ha sido de la vida de Quill desde el cierre de la trilogía dirigida por James Gunn y dejó en claro que el pasado sigue persiguiéndolo. Según Pratt, su personaje pasa gran parte de su tiempo junto a su abuelo, intentando adaptarse a una rutina común.

Sin embargo, también arrastra una pesada culpa por los acontecimientos de Avengers: Infinity War y Endgame. “Probablemente esté reprimiendo el hecho de que es responsable de la muerte de Iron Man, mientras intenta convencer a la gente de que alguna vez fue un superhéroe”, señaló el actor.

El intérprete recordó que el estallido emocional de Star-Lord en Titán, cuando ataca a Thanos tras enterarse de la muerte de Gamora, fue clave para que el villano pudiera completar su plan. Esa reacción permitió el chasquido que borró a la mitad del universo y desencadenó, tiempo después, el sacrificio final de Iron Man para salvar a la humanidad.