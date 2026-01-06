El regreso de Cíclope y los X-Men en el nuevo avance de "Avengers: Doomsday"

Los X-Men están de regreso en el tercer adelanto de “Avengers: Doomsday” , la esperada película de Marvel Studios que tendrá un importante crossover entre los superhéroes de la franquicia, tanto la actual como la del pasado.

El teaser, que también puede verse en las salas antes de la proyección de “Avatar: fuego y ceniza” y se filtró hace algunos días , finalmente llegó de manera oficial este martes por la mañana , tras los avances que tuvieron como protagonistas a Chris Evans (Capitán América) y Chris Hemsworth (Thor).

En las imágenes se ve la vuelta de los actores veteranos Patrick Stewart e Ian McKellen como Charles Xavier y Magneto , respectivamente. Se trata de quienes fueran estrellas de varios filmes de la saga de X-Men, originalmente manejada por Fox, y que estarán por primera vez en pantalla con los Avengers y Cuatro Fantásticos de la época actual para enfrentar al Doctor Doom (Robert Downey Jr.).

“La muerte nos alcanza a todos, eso es todo lo que sé con certeza. La pregunta no es si estás preparado para morir, sino quién serías al cerrar los ojos”, dice Magneto en el emotivo video.

Quien remata a lo grande el adelanto de “Avengers: Doomsday” es Scott Summers / Cíclope , de nuevo bajo la piel del actor James Marsden pero con un traje que calca el amarillo y azul de la era de los años 90 de Jim Miller .

El líder de los X-Men se quita el visor y suelta toda la potencia de sus rayos ópticos, mientras un Centinela avanza entre los escombros de la mansión.

Cíclope en el teaser de "Avengers: Doomsday" Cíclope en el teaser de "Avengers: Doomsday" Marvel

Lo que muchos fanáticos se preguntan si estas escenas de los X-Men ocurren en la Tierra-10005, el mundo donde se movieron Deadpool y el Logan de Hugh Jackman visto en “Deadpool & Wolverine” y que es alternativo al universo original de Fox de los X-Men. Es decir, si estos mutantes del nuevo teaser son variantes.

Además de Charles Xavier, Magneto y Cíclope, están confirmados los regresos de Nightcrawler (Alan Cumming), Bestia (Kelsey Grammer), Gambito (Channing Tatum) y Mystique (Rebecca Romijn). Resta saber si habrá más mutantes con cameos sorpresa en el filme.

¿Cuándo se estrena "Avengers: Doomsday" en los cines de Argentina?

La esperada película se estrenará el 17 de diciembre de 2026 en las salas de cine de Argentina.

Le seguirá una secuela, titulada “Avengers: Secret Wars”, a lanzarse en 2027.