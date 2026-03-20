"Guerreras del K-pop": un fenómeno viral que se consagró en el Oscar e inspira shows familiares en Mendoza

No hay forma de negarlo: la película "Guerreras del K-pop : Demon Hunter" (título internacional "KPop Demon Hunters") pasó en menos de un año de ser una apuesta arriesgada de animación a convertirse en uno de los fenómenos culturales más contundentes de la década.

Lo que en principio parecía una combinación curiosa (ídolos del K-pop que combaten demonios) terminó funcionando como un anzuelo para las audiencias más diversas. Tuvo su consagración, de hecho, el domingo pasado durante los Oscar , cuando ganó Mejor Película de Animación y Mejor Canción del Año, un verdadero hito para el K-pop, que lejos quedó de ser una "tribu" para arrasar en el mainstream.

Y la derivación más pujante del fenómeno son sin duda las adaptaciones al teatro familiar. Un rápido vistazo en plataformas como EntradaWeb.com.ar nos da un termómetro: hay más de cinco producciones girando en simultáneo por el país, inspirándose libremente en la película, ya sea bajo el nombre de "cazadoras", "gladiadoras", "guerreras" y más. Algunas, incluso, ya tienen fechas confirmadas en Mendoza.

El primer dato que explica su repercusión es su alcance masivo. Desde su estreno en Netflix en junio de 2025, la película rompió récords históricos al convertirse en la más vista de la plataforma, superando a producciones análogas y acumulando cientos de millones de visualizaciones en pocos meses . Lejos de agotarse tras el impulso inicial, el filme mantuvo un crecimiento sostenido gracias al boca a boca, las versiones “sing-along” y su fuerte presencia en redes sociales, donde canciones y coreografías se viralizaron en redes como TikTok.

Ese fenómeno de audiencia fue acompañado por una recepción crítica mayormente favorable. En plataformas de evaluación, la película alcanzó altos niveles de aprobación (con porcentajes cercanos al 90% tanto en crítica como en público) y fue destacada por su animación de alta calidad y sus canciones pegadizas .

La película no solo ganó el Oscar a Mejor Película Animada, sino también el de Mejor Canción Original por “Golden ”, un hito que marcó la primera estatuilla para una canción K-pop. Este doble triunfo se sumó a una racha previa que incluía Globos de Oro, Critics Choice Awards y un Grammy, configurando un recorrido pocas veces visto para una producción animada oriental.

El impacto simbólico fue inmediato. En Corea del Sur, la consagración fue celebrada como un “milagro cultural”, al posicionar elementos de su identidad —música, estética y narrativa— en el centro de la industria global .

La banda sonora fue otro eje central de su repercusión. “Golden” no solo lideró rankings internacionales, sino que se convirtió en un fenómeno transversal, con presencia en charts, redes sociales y performances en vivo —como la presentada en la ceremonia de los Oscar— que amplificaron su alcance . Incluso logró hitos poco habituales, como colocar múltiples canciones en rankings globales y consolidar a un grupo ficticio dentro de la industria musical real .

El fandom pide "realidad": los shows en Mendoza

En paralelo, la película se convirtió en un fenómeno de fandom. Desde coreografías replicadas en TikTok hasta disfraces, fanarts y debates en comunidades online, "Guerreras del K-pop" logró lo que pocas producciones contemporáneas: trascender la pantalla y convertirse en experiencia colectiva.

Embed - “Golden” Official Lyric Video | KPop Demon Hunters | Sony Animation

Hoy, ese fenómeno que nació en el streaming y se consagró en Hollywood, ya tiene confirmadas adaptaciones teatrales que se verán en estos meses en Mendoza y que marcan una tendencia de cara a la temporada infantil de las vacaciones de invierno.

El sábado pasado, antes del Oscar, el teatro Plaza ya había recibido "Las Guardianas K-Pop". Y el próximo sábado 28 de marzo otra producción, "Gladiadoras K-Pop: Golden Power" llegará al Teatro Selectro (Capitán de Fragata Moyano 102, Ciudad).

Este montaje no busca ser solo un recital, sino una inmersión sensorial completa. La puesta en escena cuenta con una pantalla LED gigante de alta definición que funciona como un telón dinámico, recreando los mundos y las batallas épicas de las protagonistas. La adrenalina se complementa con efectos especiales de última generación, que incluyen pirotecnia controlada y sistemas de iluminación robótica que envuelven a la audiencia en la energía del fenómeno.

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Uno de los puntos más destacados de esta gira es su apuesta por la autenticidad musical. Mientras que gran parte del género se apoya en pistas digitales, "Golden Power" presenta una potente banda de músicos en vivo. Con guitarra eléctrica, bajo y teclados, el show adquiere toda la mística del K-Pop e incluso rockera. Los tickets también están disponibles en EntradaWeb.com.ar.

Por otra parte, "Guerreras Doradas" se presenta como una propuesta que combina música, coreografías de alto impacto y un mensaje inspirador sobre la amistad y el valor de ser uno mismo. La gira por la provincia comenzará a mediados de abril, recorriendo varios departamentos.

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La producción anticipa: "La oscuridad se expande y amenaza con apoderarse del mundo… pero tres chicas muy especiales fueron enviadas para protegernos. Tres jóvenes artistas que descubren que no solo nacieron para brillar en los escenarios, sino también para defender la esperanza y la alegría de todos. Entre coreografías llenas de energía, canciones que hacen vibrar y amistades que serán puestas a prueba, estas guerreras deberán enfrentarse a los enemigos de la luz con el poder de la música y la unión de sus voces. Un espectáculo donde se demuestra que el verdadero poder está en: Creer en una misma, mostrarse tal cual somos y confiar en los amigos y seres queridos".

El debut será el jueves 16 de abril en el Cine Teatro Roma de San Rafael, con una función a las 18.30. Al día siguiente, viernes 17 de abril, el despliegue de luces y música llegará al Auditorio Municipal de Tunuyán a la misma hora. El fin de semana tendrá su punto más alto en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz, donde se realizarán dos funciones (a las 15 y 17) para cubrir la alta demanda de entradas. Finalmente, la gira concluirá el lunes 20 de abril en el Cine Teatro Ducal de Rivadavia. Todas las entradas, desde 30 mil pesos, están disponibles en EntradaWeb.com.ar (menores de 2 años no pagan).