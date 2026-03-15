El exclusivo menú de los premios Oscar 2026: helado de queso y nada de jamón

A escasas horas de la premiación de los Oscar 2026, la alfombra roja se despliega sobre Hollywood y el teatro Dolby de Los Ángeles se viste de gala para recibir a los rostros más prestigiosos de la gran pantalla. Ni más ni menos, este año habrá 1.500 invitados, entre nominados, acompañantes y gente que compone la industria del cine.
El exclusivo menú que van a probar los invitados a los Oscar
Cada año Wolfgang Puck crea un nuevo menú individualizado y lo lleva haciendo desde 1994. Eso sí, este año es especial para el chef, porque estará acompañado por su hijo Byron, que se ha incorporado al equipo como relevo generacional.
Este 2026, la cena de la gala de los premios Oscar funcionará como una maquinaria bien engrasada, pero con dos personas al mando. Dirigirán a 150 cocineros, que tendrán que sacar a servicio unos 25 mil platos a lo largo de toda la noche.
Los ingredientes son de máximo nivel. En el desarrollo de las trabajadas recetas, Puck ha confesado que para hacer los 1.200 pasteles de pollo, necesitará 20 kilos de trufa negra, además de 30 kilos de caviar y 100 de chuletas tomahawk, al margen de pedir a proveedores decenas de kilos de salmón ahumado y 1.000 botellas de tequila.
Para el postre, los chefs tienen pensada una alternativa muy novedosa. Además del tradicional strudel de manzana —una receta heredada de la madre de Puck—, las estrellas podrán probar sabores de helado fuera de serie, destacándose uno de parmesano que promete ser la "dulce sorpresa" de la noche.
En el menú, aunque parezca cerrado, los vegetarianos, veganos y celíacos también tendrán sus opciones. Eso sí, hay algo que este año no van a tener. Durante mucho tiempo, la cena del Governors Ball ha contado con jamón de Cinco Jotas, que ha estado presente en tres ocasiones y es más, el chef que crea el menú de los premios Oscar ha confesado que es su favorito.