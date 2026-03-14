14 de marzo de 2026 - 13:39

Premios Oscar: 5 claves que hacen especial la 98° gala

La Academia de Hollywood tendrá el 15 de marzo su gran celebración y no será una edición normal. Los detalles.

Las 5 claves que hacen vivir los Premios Oscar de un modo distinto.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

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Premios Oscar
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5 claves que hacen especial la 98° gala de los Oscar

El fenómeno Sinners

Sinners, de Ryan Coogler, arriba con un récord absoluto: 16 nominaciones, superando la marca histórica de 14 que compartían las películas Titanic, La La Land y Eva al desnudo.

Duelo de titanes: Paul Thomas Anderson vs. Ryan Coogler

La narrativa de "el clásico vs el innovador". Por un lado, Paul Thomas Anderson, con One Battle After Another (13 nominaciones), una epopeya de escala masiva que parece diseñada para ganar. Él encarna al cine clásico, profundo y de gran escala que la Academia suele adorar. Por otro, la frescura y el impacto cultural de Ryan Coogler, que amenaza con arrebatarle el trono reescribiendo las reglas del juego.

Premios Oscar
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La "Armada Latina"

Este año el talento hispanohablante y brasileño tiene un peso específico: Wagner Moura (El agente secreto): Podría ser el primer brasileño en ganar Mejor Actor. Guillermo del Toro: Nominado por su guion adaptado de Frankenstein, consolidando su estatus de leyenda. Oliver Laxe: Con su película Sirât, representa la esperanza española en Mejor Película Internacional y Mejor Sonido.

La deuda histórica

Hay tres nombres que están acaparando la conversación por "deuda histórica": Ethan Hawke (Blue Moon), Amy Madigan (Weapons) y Michael B. Jordan (Sinners). Ellos querrán llevarse el reconocimiento frente a las nuevas generaciones de actores.

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La innovación de los Premios Oscar: el mejor elenco

Por primera vez en casi un siglo, la Academia ha abierto sus puertas a una nueva categoría competitiva: Mejor Dirección de Casting, o sea, "el arte" de elegir un elenco. No es un premio menor, es el reconocimiento al arquitecto invisible que construye la química en pantalla.

La terna nació con una polémica deliciosa. Mientras películas como Sinners y One Battle After Another parten como favoritas por sus repartos estelares, cintas independientes con actores desconocidos están dando la sorpresa. ¿Quién tiene el mérito? ¿El director que elige a la superestrella o el director de casting que descubre al diamante en bruto?

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