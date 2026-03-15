15 de marzo de 2026 - 19:52

Oscar 2026: los looks más impactantes de la alfombra roja

La alfombra roja del Oscar 2026 ya comenzó. Las tendencias de este año son la sobriedad y los modelos en negro y blanco.

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Renate Reinsve, la actriz del film Valor sentimental, que compite por una estatuilla dorada. Con un look Louis Vuitton en color rojo, desde los labios hasta sus sandalias, se hizo notar al llegar a la ceremonia. Getty Images.&nbsp;

Renate Reinsve, la actriz del film Valor sentimental, que compite por una estatuilla dorada. Con un look Louis Vuitton en color rojo, desde los labios hasta sus sandalias, se hizo notar al llegar a la ceremonia. Getty Images. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La industria cinematográfica vive este domingo su noche más esperada con la celebración de la 98.ª edición de los Premios Oscar, la gala que cierra la temporada de premios y concentra la atención de Hollywood y del público cinéfilo de todo el mundo.

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El encargado de conducir la ceremonia es el comediante, productor y guionista Conan O'Brien, ganador del premio Emmy y una de las personalidades más reconocidas de la televisión estadounidense. " Pecadores" es la favorita absoluta de la noche, con 16 nominaciones, un hito histórico: superó a la propia "Titanic".

A lo largo de la noche, distintas celebridades subirán al escenario para anunciar a los ganadores de cada categoría. Entre los presentadores confirmados figuran nombres como Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Javier Bardem, Zoe Saldaña y Chris Evans.

La lista de figuras que participarán de la ceremonia también incluye a intérpretes de renombre como Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman, Pedro Pascal y Sigourney Weaver, entre otros artistas que aportarán brillo a una ceremonia que cada año reafirma su lugar como el mayor espectáculo del cine mundial. Algunas de estas estrellas pasaron por la alfombra roja.

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Rose Byrne, nominada a Mejor Actriz esta noche por

Rose Byrne, nominada a Mejor Actriz esta noche por "If I Had Legs I’d Kick You", luce un vestido negro de Dior. Foto: Getty Images.

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Renate Reinsve, la actriz del film Valor sentimental, que compite por una estatuilla dorada. Con un look Louis Vuitton en color rojo, desde los labios hasta sus sandalias, se hizo notar al llegar a la ceremonia. Getty Images.

Renate Reinsve, la actriz del film Valor sentimental, que compite por una estatuilla dorada. Con un look Louis Vuitton en color rojo, desde los labios hasta sus sandalias, se hizo notar al llegar a la ceremonia. Getty Images.

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