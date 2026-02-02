Tras las críticas: Disney reescribirá el final de una popular saga sobre el universo

Siete años después de presentar “El ascenso de Skywalker” como el cierre definitivo de una saga por demás influyentes de la historia del cine, Disney y Lucasfilm decidieron dar marcha atrás. Las críticas , la división entre los fans y varios proyectos frustrados empujaron al estudio a reabrir la historia y avanzar hacia una nueva etapa que funcionará como una reescritura del final de Star Wars.

El regreso de Rey y el anuncio de nuevas películas ambientadas después del Episodio IX confirman que aquel desenlace no logró cumplir su objetivo: cerrar una historia de más de cuatro décadas de manera convincente para el público.

“El ascenso de Skywalker” apostó a una narrativa con giros pensados para apelar a la nostalgia. La reaparición de Palpatine, la idea de “todos los Sith” y la escena final de Rey adoptando el apellido Skywalker intentaron ofrecer un final circular, en espejo con el inicio de la saga en 1977.

Sin embargo, la recepción fue mala. Críticas al guion, a la falta de identidad y al exceso de “fan service”, darle a los fanáticos lo que querían, ubicaron a la película entre las más cuestionadas de toda la franquicia.

El regreso de Rey y la idea de un Episodio X

Daisy Ridley encabezará una nueva película ambientada unos 15 años después de “El ascenso de Skywalker”, con una historia centrada en la reconstrucción de la Orden Jedi. No se trata de un spin-off aislado, sino de una continuación directa de los hechos del Episodio IX.

A esto se suma el desarrollo de una nueva trilogía a cargo de Simon Kinberg que, según información de la industria, estaría pensada como los episodios X, XI y XII. De confirmarse, la saga Skywalker no solo continúa, sino que reconfigura su supuesto final, transformando el desenlace de 2019 en un punto de transición más que en una despedida.