Luján Suena 2026: Sin lluvia y con grandes bandas el festival cerró una noche intensa de música en vivo

Desde la apertura de la puerta principal en el Multiespacio de Luján de Cuyo , el movimiento fue constante: Grupos de amigos, parejas y familias jóvenes ingresaron al predio durante toda la tarde, aprovechando el buen clima que acompañó a las distintas bandas y los excelentes espacios gastronómicos dispuestos para la jornada.

La organización del evento municipal fue prolija y el ingreso por la puerta principal, ordenada, sin filas eternas y con muy buena predisposición del personal. Con el correr de las horas, el lugar terminó de tomar forma y se convirtió en una escena ya conocida para quienes frecuentan este tipo de encuentros: escenarios en simultáneo, luces encendiéndose de a poco, puestos gastronómicos activos y un público que se acomodó sin apuro, pero sin perderse nada.

La programación se desplegó desde las 16:00 con Batos en el Escenario Norte, mientras que media hora después Rayos Láser abrió el Escenario Sur, marcando el arranque formal de la jornada. El público, todavía en modo llegada, empezó a acercarse a los escenarios y a soltar los primeros coros. A las 17:10 fue el turno de 1915 en el Norte, sosteniendo el flujo temprano, y a las 17:50 Spaghetti Western tomó la posta en el Sur con un set que comenzó a congregar al público que seguía entrando y que a esa hora ya era más de la mitad.

Con el avance de la tarde, Paz Carrara se presentó a las 18:30 en el Escenario Norte, sumando un clima más introspectivo que contrastó con el movimiento general del predio. Uno de los momentos más emblemáticos de la noche fue cuando se sumó Exe Stocco, cantante de Pasado Verde para participar junto a Paz de uno de sus temas más conocidos. Los fans aplaudieron la participación y se emocionaron al escuchar a ambos cantantes juntos.

A las 19:10, Mi Amigo Invencible subió al Escenario Sur y generó uno de los momentos más concentrados de la jornada, con un público atento, cercano al escenario y coreando Máquina del tiempo.

Lujan Suena 2026

Ya entrada la noche, Koino Yokan apareció a las 20:00 en el Norte y marcó uno de los primeros picos fuertes de convocatoria, con mayor densidad frente al escenario y un clima que se volvió claramente más intenso. Luego, a las 20:50, Indios tomó el Sur y reunió a una de las mayores concentraciones de público del día, con varios coros masivos en Tu Geografía, El Sol Ya Estaba Ahí, y Ya Pasó.

Lujan Suena 2026

Uno de los momentos icónicos de la noche fue cuando, en los minutos previos a la aparición de Pasado Verde en escena, el sonidista puso Rapsodia Bohemia, de Queen, para amenizar el tiempo. En ese momento sorprendió cómo los chicos muy jóvenes coreaban la canción a viva voz, conociendo su letra y dando cuenta de que los clásicos no mueren jamás.

Lujan Suena 2026

Pasado Verde cerró la noche en el Escenario Norte

El tramo final del festival tuvo a Pasado Verde a las 21:40 en el Escenario Norte, con un set que a tope que puso el ánimo del público bien arriba. Canciones como Para Vos, El Monstruo y el tema que incluirá en el próximo disco, Apuesto Lo que Debo, llevaron al climax a los fanáticos que, vistiendo remeras de la banda, haciendo pogo y ondeando banderas, dejaron en claro que Pasado Verde es la mejor banda local del momento.

Lujan Suena 2026

Paz Carrara devolvió la gentileza y subió al excenario a acompañar a Exe Stocco en el tema Post Huracán, del disco La expedición, en el que ella participa, provocando una vez más el aplauso cerrado del público. El cierre del set verde fue con su clásico El Plan que deja al público eufórico y feliz.

Lujan Suena 2026

El escenario Sur terminó con Gauchito Club

El cierre quedó en manos de Gauchito Club, que subió a las 22:30 en el Escenario Sur y llevó la noche a su punto más alto. Entre saltos, coros y un cierre celebrado, la banda terminó de sellar una jornada que se sostuvo hasta el último acorde. Temas como Encendedor, Movimiento Astral, y Vulnerable no faltaron entre los más conocidos de la banda, que fueron cantados a toda voz por los fanáticos del clásico mendocino.

Lujan Suena 2026

El clima, el predio y la dinámica del público

La tarde avanzó con un clima ideal para lo que se iba a desarrollar luego: cielo semi despejado, sin amenaza de tormentas y con una temperatura agradable, lo que permitió que gran parte del público se quedara desde temprano. A medida que cayó el sol, el predio se fue llenando y la circulación se volvió más intensa, especialmente en los horarios centrales. El público no dejó de ingresar al lugar hasta entrada la noche, cada uno apostando a ver a su artista o banda favorita. Alrededor de las 20:00 la convocatoria era total y el público se trasladaba sin inconvenientes entre cada uno de los escenarios.

Lujan Suena 2026

En paralelo, los espacios gastronómicos trabajaron sin pausa. Hamburguesas, opciones vegetarianas, cerveza tirada y bebidas sin alcohol marcaron el recorrido entre show y show. El movimiento entre escenarios y puestos fue constante, sin grandes embudos, lo que permitió una experiencia fluida durante toda la jornada.

Un balance general

Lujan Suena 2026

Con una asistencia estimada de10.000 personas, según datos oficiales del Municipio, Luján Suena 2026 cerró una edición sólida y ordenada, con una grilla equilibrada y una respuesta del público que volvió a acompañar. Sin necesidad de exageraciones ni golpes de efecto, el festival apostó por una propuesta clara y bien ejecutada.

Cuando el predio comenzó a vaciarse y las luces se apagaron, quedó la sensación de haber atravesado una noche intensa pero disfrutable, de esas que se comentan al día siguiente con la voz gastada y el celular lleno de videos cortos.